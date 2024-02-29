Главе Нарвской больницы потребовалась медицинская помощь: сегодня нарвские власти хотят снять его с должности

«Речь идет о демонстрации власти и выстраивании пищевой цепочки за счет благополучия жителей Нарвы, - написал Кийк в социальных сетях. - Большинство членов правления Нарвской больницы не понимают, как работает сфера здравоохранения, а их моральный компас, к сожалению, заклинило на востоке. Поэтому я не верю, что их выбор будет отвечать интересам жителей Нарвы».

Разговоры о замене руководителя больницы начались осенью, когда в Нарве сменилась власть.

«Тогда я говорил новым руководителям города, чтобы они не политизировали здравоохранение, а разделили управление городом и больницей. Сейчас, к сожалению, мы видим, что тогдашние слухи оказались правдой, и в последние несколько месяцев они просто искали повод избавиться от руководителя больницы, - говорит Кийк. - В последний раз, когда местная политическая банда пыталась организовать сферу здравоохранения в разгар кризиса, директором больницы назначили Алексея Евграфова, который ранее был снят с поста мэра. Если отстранение Кыргвеэ удастся, очевидно, что новый руководитель больницы тоже будет назначен по политическим, а не медицинским мотивам».

Министр здравоохранения Рийна Сиккут ответила на обращение медиков, что работу действующего главы больницы считает успешной. «Он сумел привлечь на работу в Нарву молодых врачей и начал в Нарве подготовку медсестер в сотрудничестве с Тартуской высшей школой здравоохранения, так что за последние годы проделана заслуживающая похвалы работа. Это хороший знак, что коллеги встают на сторону своего руководителя», - сказала министр Сиккут.