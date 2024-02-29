Главе Нарвской больницы потребовалась медицинская помощь: сегодня нарвские власти хотят снять его с должности

Сегодня утром стало известно, что Аго Кыргвеэ, глава Нарвской больницы, резко почувствовал себя плохо и был вынужден обратиться к врачу Клиники Тартуского университета. Есть вероятность, что Кыргвеэ не сможет принять участие в заседании совета Нарвской больницы.
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Сегодня, 29 февраля в 18 часов в Нарвской ратуше должно состояться заседание совета больницы во главе с центристом Алексеем Евграфовым, на котором обсудят вопросы якобы нарушения финансовой дисциплины со стороны Аго Кыргвеэ.
Алексей Евграфов заявил Rus.Postimees, что заседание совета состоится даже в том случае, если сам Кыргвеэ явиться на него не сможет.
«Присутствие Кыргвеэ на этом совете не обязательно», - сказал Евграфов.
С 17 до 19 часов на площади перед ратушей состоится пикет медиков в поддержку Кыргвеэ.
Ранее Алексей Евграфов сообщил, что в вину Кыргвеэ ставится злоупотребление своим положением: например, заключение трудового договора с самим собой или покупка служебного автомобиля, средства на который не были предусмотрены, и использование этого автомобиля в личных целях.
В среду врачи Нарвской больницы направили публичные письма членам совета больницы. В письмах членов совета призывают уйти в отставку в связи с принятым советом решении о смещении с поста руководителя больницы Аго Кыргвеэ.
«Мы очень обеспокоены и подавлены решением совета больницы отозвать председателя правления Аго Кыргвеэ. Мы считаем, что это - несправедливость по отношению ко всей больнице», - пишут медики.
По их словам, совет больницы некомпетентен и не работает в интересах больницы.
Бывший министр здоровья и труда Танель Кийк (Социал-демократическая партия) убежден, что причиной увольнения руководителя Нарвской больницы является не качество управления учреждением, не его финансовое положение и не аргументы в пользу здравоохранения.
«Речь идет о демонстрации власти и выстраивании пищевой цепочки за счет благополучия жителей Нарвы, - написал Кийк в социальных сетях. - Большинство членов правления Нарвской больницы не понимают, как работает сфера здравоохранения, а их моральный компас, к сожалению, заклинило на востоке. Поэтому я не верю, что их выбор будет отвечать интересам жителей Нарвы».
Разговоры о замене руководителя больницы начались осенью, когда в Нарве сменилась власть.
«Тогда я говорил новым руководителям города, чтобы они не политизировали здравоохранение, а разделили управление городом и больницей. Сейчас, к сожалению, мы видим, что тогдашние слухи оказались правдой, и в последние несколько месяцев они просто искали повод избавиться от руководителя больницы, - говорит Кийк. - В последний раз, когда местная политическая банда пыталась организовать сферу здравоохранения в разгар кризиса, директором больницы назначили Алексея Евграфова, который ранее был снят с поста мэра. Если отстранение Кыргвеэ удастся, очевидно, что новый руководитель больницы тоже будет назначен по политическим, а не медицинским мотивам».
Министр здравоохранения Рийна Сиккут ответила на обращение медиков, что работу действующего главы больницы считает успешной. «Он сумел привлечь на работу в Нарву молодых врачей и начал в Нарве подготовку медсестер в сотрудничестве с Тартуской высшей школой здравоохранения, так что за последние годы проделана заслуживающая похвалы работа. Это хороший знак, что коллеги встают на сторону своего руководителя», - сказала министр Сиккут.