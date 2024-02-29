Сегодня в 5:30 утра в Центр тревоги поступило сообщение, что в деревне Сару волости Рыуге горит загорелся строящийся дом.
ФОТО ⟩ В результате пожара был уничтожен строящийся дом
Прибыв на место, спасатели обнаружили, что весь дом охвачен огнем, из здания самостоятельно выбрался мужчина. Во время тушения пожара спасатели вынесли из дома строительную вату, мусор и другие материалы. Пожар был ликвидирован в 8:43.
По предварительно собранной информации, пожар мог начаться из-за находившейся в доме бани, печь которой была разожжена, сообщили в Лыунаском спасательном центре.
Спасатели предупреждают, что для предотвращения пожаров при установке отопительных приборов необходимо тщательно соблюдать требования пожарной безопасности. Для этого лучше поручить работу квалифицированному профессиональному гончару.