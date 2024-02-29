В субботу Таллиннский зоопарк отметит Международный день полярного медведя

В этот день все желающие смогут потрогать и рассмотреть под микроскопом шерсть белого медведя, взглянуть на когти крупного хищника, понаблюдать за их питанием.

Консультант по животноводству Энн Салунеэм расскажет о пищевых привычках белых медведей Фрийды и Распутина, а специалисты по экологическому образованию зоопарка поделятся интересными фактами.

Марис и Тийт Пруули из Эстонского полярного клуба расскажут захватывающие истории о своем последнем путешествии в Арктику и пересечении Северо-Западного прохода. Фотограф Кайдо Хааген покажет замечательные снимки Арктики.

По словам генерального директора Эстонского полярного клуба Катрин Савомяги, празднование Всемирного дня полярного медведя необходимо для повышения осведомленности о сокращении среды обитания белых медведей.

«Большинству людей нравятся белые медведи, это красивое и гордое животное еще называют королем Арктики. По мере потепления климата количество морского льда значительно уменьшилось, но белые медведи зависят от льда - большую часть жизни они проводят на льду или в море. Чтобы привлечь больше внимания к этой проблеме 27 февраля отмечается Международный день полярного медведя. Однако медведи не одиноки в своих бедах, изменения в Арктике затрагивают всех нас», - сказала Савомяги.

По оценкам Международного союза охраны природы (МСОП), в настоящее время в Арктике насчитывается 19 популяций белых медведей, в которых обитает около 26 тысяч медведей. В результате потепления климата арктические ледяные поля и кормовая база уменьшается, и поэтому к концу столетия белых медведей может остаться совсем немного.

Белый медведь. Фото иллюстративное. Фото: Thomas W. Johansen/NASA

План программы

У бассейнов белых медведей

С 11:00 до 12:00 - Интересная программа со специалистами по экологическому образованию.

Шерсть белого медведя можно смело гладить рукой и рассматривать под микроскопом.

В 11:30 состоится кормление белых медведей с комментариями.

Консультант по животноводству Энн Салунеэм расскажет о рационе белых медведей и пищевых привычках Фрийды и Распутина.

В доме белых медведей

С 12:00 до 13:30 - Истории о белых медведях.

Приветствие директора зоопарка Каупо Хейнма.

Белые медведи в Северо-Западном проходе - Тийт и Марис Пруули из Эстонского полярного клуба.

Как меня отчитала Арктика - фотограф Кайдо Хааген.

Более подробную информацию о мероприятии можно найти здесь.