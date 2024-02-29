Цена на природный газ продолжит снижаться и весной

«В этом отопительном сезоне холодная погода, падающая цена и высокая надежность поставок значительно увеличили потребление газа в нашем регионе: в Эстонии более чем на 40% по сравнению с годом ранее. В условиях морозов природный газ подтвердил свою важную роль в обеспечении надежности энергоснабжения. Во время январской морозной волны потребление природного газа превысило потребление электроэнергии, и чтобы зимой в помещениях не было холодно и темно, в обозримом будущем использование природного газа в Эстонии останется неизбежным», - отметил председатель правления Eesti Gaas Маргус Каасик.

«Заглядывая вперед, мы видим повод для оптимизма, поскольку после теплой зимы в европейских резервуарах осталось больше газа, чем обычно, и ожидается, что заполнение резервуаров на следующую зиму пройдет гладко. В 2025 году стартует несколько новых проектов по экспорту LNG, на рынок будет добавлено большое количество газа, а от структурного дефицита рынок перейдет к профициту, что в итоге обеспечит еще более низкие цены для потребителей», - сказал Каасик.

Газ привозят из Норвегии и США

Природный газ теперь доставляют преимущественно из США и Норвегии в сжиженном виде (LNG, liquefied natural gas) на терминалы в Инкоо в Финляндии и Клайпеде в Литве. В прошлом году компания Eesti Gaas доставила в регион 18 партий LNG. Один газовый танкер покрывает около четверти годового потребления газа в Эстонии. В прошлом году в Финляндии, Эстонии, Латвии, Литве и Польше компания Eesti Gaas продала в общей сложности 15,9 ТВт-ч газа и электроэнергии. За год объем продаж энергии увеличился вдвое.

Работая на пяти рынках - в Финляндии, Эстонии, Латвии, Литве и Польше – Eesti Gaas в прошлом году стала крупнейшей энергетической компанией с частным капиталом в Финляндии и Балтийском регионе. Eesti Gaas поставляет клиентам природный газ по трубам, а также в виде сжатого (CNG) и сжиженного природного газа (LNG), и управляет крупнейшей газораспределительной сетью Эстонии и Латвии. Предприятие активно действует на международном энергетическом рынке и развивает портфель возобновляемой энергии, производя и продавая солнечную энергию и «зеленый» газ (биометан). На зарубежных рынках Eesti Gaas действует под торговой маркой Elenger.