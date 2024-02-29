Обзор обращения Путина ⟩ Россия «защищается от нападения», ядерного оружия будет больше, а участники «СВО» станут новой элитой

По словам российского президента, иностранные государства заговорили об отправке войск на Украину и о выборе целей в России для ударов. По мнению Путина, «против России уже неоднократно пытались воевать, но сейчас последствия для интервентов будут совсем плохими».

Он сказал, что эти страны должны быть готовы к тому, что Россия тоже может поражать своим оружием цели на их территории. Путин считает, что опасные действия, заявления Запада во внешней политике грозят конфликтом с применением ядерного оружия и уничтожением цивилизации.

Также Путин призвал увеличить финансирование международных программ по продвижению русского языка. В посвященной экономическим темам части своего выступления Путин заявил, что российский бизнес должен работать в отечественной юрисдикции и не выводить средства за рубеж, «где, как оказалось, можно все потерять».

В конце выступления Владимир Путин сообщил о том, что в стране, по существу, ожидается смена правящих элит. «Я постоянно встречаюсь с участниками СВО. Все они с оружием в руках стали на защиту родины. Сердце наполняется гордостью за наших людей, - заявил президент (в этом месте последовали бурные овации).

Президент заявил, что именно они и должны выходить на ведущие позиции в образовании, в патриотическом воспитании, возглавлять муниципальные органы власти и субъекты федерации, руководить госкомпаниями.

«Таким людям можно в будущем доверить Россию», - заявил Путин. По его словам, нынешняя элита себя дискредитировала. «Не имея заслуг перед обществом, эти люди набили карманы за счет всяких процессов 90- х годов. Они точно не элита», - сказал Путин. По его словам, теперь новой элитой станут те, кто делом доказал свою преданность - то есть воевавшие в Украине.

Кроме того президент огласил, что с 1 марта 2024 года, то есть уже завтра, начнет работать новая программа подготовки кадров. Фактически это будет программа для той самой смены элит. Ветераны так называемой СВО смогут подать заявления в первом потоке специальной кадровой программы «Время героев».

Он сказал, что программа будет готовить кадры по тем же стандартам, что и Высшая школа госуправления, выпускники которой становятся министрами и главами регионов. Участвовать в программе смогут ветераны войны с высшим образованием. Кроме того, ветераны агрессии против Украины смогут в приоритетном порядке получить высшее образование в гражданских вузах.