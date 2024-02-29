Сегодня, 29 февраля, президент России Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию. Это его ежегодное обращение. Традиционно в мероприятии участвуют члены правительства, сенаторы, депутаты Госдумы. В этом году привлечены участвовавшие в агрессии против Украины и так называемая «активная молодежь». Это послание оглашено перед выборами президента Путина, которые пройдут 15-17 марта.
Обзор обращения Путина ⟩ Россия «защищается от нападения», ядерного оружия будет больше, а участники «СВО» станут новой элитой
Во вступительной части выступления президент Владимир Путин сделал акцент на якобы наблюдающейся в российском обществе консолидации всех сил ради «общей победы». Он пообещал, что власти РФ будут и дальше «развивать институты демократии», а Россия никому не позволит вмешиваться в свои внутренние дела, что, по мнению Путина, делает Запад и, в частности, НАТО.
«Без суверенной сильной России никакой миропорядок невозможен», - заявил президент. Он напомнил, что в 2014 году Россия поддержала своих братьев и сестер, и что в этом году исполняется десять лет «легендарной русской весне». Под «русской весной» он подразумевал аннексию украинского Крыма и развязанную Россией войну на Востоке Украины.
По словам президента РФ, войну поддерживает абсолютное большинство россиян, российский бизнес отправил за два года миллиарды рублей на поддержку участников боевых действий в Украине, а простые люди отправляют на фронт маскировочные сети и различные посылки из своих скромных запасов.
Путин сообщил участникам мероприятия, что «российская армия получила колоссальный боевой опыт в последние два года» и подчеркнул, что по всем направлениям войска «уверенно наступают и освобождают территории».
Он в очередной раз повторил свой излюбленный тезис о том, что война была развязана не Россией: «Не Россия начала эту войну, но мы сделаем все, чтобы искоренить нацизм, защитить суверенитет наших граждан». Затем Путин стал делать рекламу российскому ядерному арсеналу.
Он сообщил, что стратегические ядерные силы РФ находятся в состоянии готовности. Также он заявил, что в боях уже применялись комплексы «Кинжал» и «Циркон», а на боевом дежурстве стоят блоки межконтинентальной дальности «Авангард» и другие новинки оборонно-промышленного комплекса. Также Путин заметил, что на подходе и другие перспективные разработки.
После этого Путин перешел к теме гонки вооружений с США, преподнося войну в Украине как проявление российско-американского противостояния. По словам Путина, Вашингтон предпринимает откровенно враждебные действия, стремясь нанести «стратегическое поражение» Москве на поле боя.
По оценке Путина, Запад вновь пытается втянуть Россию в гонку вооружений, но, указал президент РФ, Москва будет развивать свой оборонно-промышленный комплекс так, чтобы развить научный и технологический потенциал страны.
Далее Путин отметил, «действия США и их союзников привели к демонтажу системы европейской безопасности», поэтому нужно работать над новым контуром равной и неделимой безопасности Евразии, при этом без суверенной сильной России никакой прочный миропорядок невозможен.
Также Путин коснулся темы размещения оружия в космосе. По словам Путина, тема размещения оружия в космосе, которую пиарят на Западе, это обычная уловка, и слова о заинтересованности Вашингтона в договоренностях о стратегической стабильности - это демагогия.
Затем Путин высказался о заявлениях западных политиков по поводу возможности отправки западных военных контингентов в Украину. Как сказал Путин, Запад спровоцировал конфликты во многих странах и тем не менее утверждает, что сама Россия намерена «напасть» на Европу.
По словам российского президента, иностранные государства заговорили об отправке войск на Украину и о выборе целей в России для ударов. По мнению Путина, «против России уже неоднократно пытались воевать, но сейчас последствия для интервентов будут совсем плохими».
Он сказал, что эти страны должны быть готовы к тому, что Россия тоже может поражать своим оружием цели на их территории. Путин считает, что опасные действия, заявления Запада во внешней политике грозят конфликтом с применением ядерного оружия и уничтожением цивилизации.
Также Путин призвал увеличить финансирование международных программ по продвижению русского языка. В посвященной экономическим темам части своего выступления Путин заявил, что российский бизнес должен работать в отечественной юрисдикции и не выводить средства за рубеж, «где, как оказалось, можно все потерять».
В конце выступления Владимир Путин сообщил о том, что в стране, по существу, ожидается смена правящих элит. «Я постоянно встречаюсь с участниками СВО. Все они с оружием в руках стали на защиту родины. Сердце наполняется гордостью за наших людей, - заявил президент (в этом месте последовали бурные овации).
Президент заявил, что именно они и должны выходить на ведущие позиции в образовании, в патриотическом воспитании, возглавлять муниципальные органы власти и субъекты федерации, руководить госкомпаниями.
«Таким людям можно в будущем доверить Россию», - заявил Путин. По его словам, нынешняя элита себя дискредитировала. «Не имея заслуг перед обществом, эти люди набили карманы за счет всяких процессов 90- х годов. Они точно не элита», - сказал Путин. По его словам, теперь новой элитой станут те, кто делом доказал свою преданность - то есть воевавшие в Украине.
Кроме того президент огласил, что с 1 марта 2024 года, то есть уже завтра, начнет работать новая программа подготовки кадров. Фактически это будет программа для той самой смены элит. Ветераны так называемой СВО смогут подать заявления в первом потоке специальной кадровой программы «Время героев».
Он сказал, что программа будет готовить кадры по тем же стандартам, что и Высшая школа госуправления, выпускники которой становятся министрами и главами регионов. Участвовать в программе смогут ветераны войны с высшим образованием. Кроме того, ветераны агрессии против Украины смогут в приоритетном порядке получить высшее образование в гражданских вузах.