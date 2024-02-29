Роналду получил дисквалификацию за непристойное выражение «силы и победы»

«Аль-Наср», за который играет Роналду, обыграл соперников со счетом 3:2. Но после матча болельщики начали скандировать фамилию Месси, на что Роналду развернулся в их сторону и несколько раз помахал рукой в области паха.

Сам он объяснил свое поведение тем, что жест являлся «выражением силы и победы».

«Я уважаю все клубы. А движение на этих кадрах выражает силу и победу, и в нем нет ничего постыдного. Мы в Европе к этому привыкли», - сказал Роналду.

В итоге разгорелся скандал, который закончился дисциплинарным разбирательством и дисквалификацией на один матч.

Роналду перешел в «Аль-Наср» в конце декабря 2022 года. Он забил 54 гола за «Ан-Наср» и сборную Португалии, став лучшим бомбардиром 2023 года.