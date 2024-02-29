«Все отлично». Байден здоров и энергичен, заявил его врач после медосмотра

81-летний Байден, здоровье которого находится под пристальным вниманием в преддверии ноябрьских выборов, прошел обследование в среду в военном госпитале в штате Мэриленд и заявил, что он в полном порядке.

«Все отлично», - сказал Байден, добавив, что результаты последних анализов ничем не отличаются от прошлогодних.

Врач Белого дома Кевин О’Коннор сообщил, что Байден «полностью выполняет все свои обязанности без каких-либо исключений», он здоров, энергичен и «продолжает заниматься спортом не менее пяти дней в неделю».

По его данным, президент продолжает лечиться от мерцательной аритмии, принимая препараты для разжижения крови, а также от гастроэзофагеального рефлюкса и гиперлипидемии.

В отчете говорится, что подробное неврологическое обследование не выявило никаких признаков болезни Паркинсона. Байден также прошел плановое обследование на предмет рака кожи.

В начале февраля Джо Байден обрушился с критикой на расследование, показавшее, что он нарушал правила обращения с секретными документами, а в ходе допросов не мог вспомнить ключевые события своей жизни из-за проблем с памятью.

«Как, черт возьми, он смеет поднимать этот вопрос? - сказал Байден, имея в виду спецпрокурора Роберта Хура, назвавшего Байдена «пожилым человеком с благими намерениями и плохой памятью». - Мне не нужны его рекомендации».

Министерство юстиции США заявило, что не будет предъявлять обвинения президенту по этому делу-