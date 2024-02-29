Командир дивизии генерал-майор Вейко-Велло Пальм подал командующему Силами обороны заявление об уходе с действующей военной службы, которое генерал Мартин Херем удовлетворил. Генерал-майор Пальм будет зачислен в резерв с 29 марта.
Командир дивизии Пальм уходит в резерв в конце марта
«Генерал-майор Пальм - офицер с большими достижениями и преданный своей службе, его вклад в развитие государственной обороны и Сил обороны значительно способствовал развитию Сил обороны, - сказал командующий Силами обороны генерал Мартин Херем. - За время службы генерала Пальма были предприняты важные шаги по улучшению результатов срочной службы, то есть для развития боеспособного резерва, интеграции союзников в рамках боевой группы eFP и позже при создании и развитии дивизии. В последние годы генерал Пальм, безусловно, был одним из самых важных лиц Сил обороны Эстонии среди наших союзников, как в Эстонии, так и за рубежом».
«Я служил в Силах обороны в разных ролях с 1992 года, начиная с срочной службы в батальоне «Калев», и возглавляю дивизию уже чуть больше года. Могу с уверенностью сказать, что горжусь этим. Пройдя различные уровни управления в Силах обороны, руководив отделом в Министерстве обороны и участвуя в деятельности международных штабов, я пришел к выводу, что в системе Сил обороны не так много возможностей для продвижения. Я благодарен людям, с которыми мне пришлось служить, за возможность укреплять и развивать Силы обороны и, в более широком смысле, оборону страны и - таким образом - оборонные возможности НАТО. Я решил, что теперь пришло время передать эстафету новому поколению, с многими из которых я также служил, и верю, что наша государственная оборона выполнила, выполняет и в будущем сможет еще лучше выполнять свою основную задачу - защищать Эстонию», - сказал генерал-майор Пальм.
Генерал-майор Палм также поблагодарил своих соратников за сотрудничество и убежден, что дивизия успешно пройдет последний решающий модуль серии учений Warfighter армии США перед его уходом с поста.
Генерал-майор Вейко-Велло Пальм, помимо должности командира дивизии, занимал пост заместителя командующего Силами обороны и начальника Генерального штаба Сил обороны. Также он был командиром 1-й пехотной бригады, начальником штаба Учебного центра Тапа, начальником оперативного и учебного отделов Генерального штаба Сил обороны, офицером штаба Северо-Восточного корпуса НАТО в Польше и руководителем отдела планирования государственной обороны в Министерстве обороны.
Пальм начал службу в Силах обороны в 1992 году как срочник в пехотном батальоне «Калев». Он окончил курсы офицеров в Эстонии, кадетскую школу Высшего военного училища обороны Финляндии и курсы офицеров генерального штаба, а также курсы высшего руководства Балтийского колледжа обороны. Кроме того, он прошел курсы повышения квалификации для генералов, служащих на командных должностях в сухопутных войсках США.
Генерал-майор Пальм дважды участвовал в международных военных операциях в Афганистане, отмечен наградой Министерства обороны «Дело года».
Дивизия Сил обороны выполняет две основные задачи в военной обороне Эстонии: координирует бои частей сухопутной обороны, бригад и других видов войск и является связующим звеном между союзниками и их военными возможностями. Основная задача дивизии - планирование и проведение военных операций с подразделениями, находящимися в ее составе и временно подчиненными, включая подразделения вооруженных сил иностранных государств. Зона деятельности дивизии охватывает всю территорию Эстонии.