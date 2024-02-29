Командир дивизии Пальм уходит в резерв в конце марта

«Генерал-майор Пальм - офицер с большими достижениями и преданный своей службе, его вклад в развитие государственной обороны и Сил обороны значительно способствовал развитию Сил обороны, - сказал командующий Силами обороны генерал Мартин Херем. - За время службы генерала Пальма были предприняты важные шаги по улучшению результатов срочной службы, то есть для развития боеспособного резерва, интеграции союзников в рамках боевой группы eFP и позже при создании и развитии дивизии. В последние годы генерал Пальм, безусловно, был одним из самых важных лиц Сил обороны Эстонии среди наших союзников, как в Эстонии, так и за рубежом».

«Я служил в Силах обороны в разных ролях с 1992 года, начиная с срочной службы в батальоне «Калев», и возглавляю дивизию уже чуть больше года. Могу с уверенностью сказать, что горжусь этим. Пройдя различные уровни управления в Силах обороны, руководив отделом в Министерстве обороны и участвуя в деятельности международных штабов, я пришел к выводу, что в системе Сил обороны не так много возможностей для продвижения. Я благодарен людям, с которыми мне пришлось служить, за возможность укреплять и развивать Силы обороны и, в более широком смысле, оборону страны и - таким образом - оборонные возможности НАТО. Я решил, что теперь пришло время передать эстафету новому поколению, с многими из которых я также служил, и верю, что наша государственная оборона выполнила, выполняет и в будущем сможет еще лучше выполнять свою основную задачу - защищать Эстонию», - сказал генерал-майор Пальм.