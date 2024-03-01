ИСТОРИЯ ⟩ Перед выборами в Европарламент 2014 года центрист Сависаар съездил в Москву, что сыграло на руку Партии реформ

Эдгар Сависаар, лидер Центристской партии, проявил минутную слабость в студии ETV во время дебатов первых номеров списков накануне выборов, но для большинства телезрителей этот инцидент остался незамеченным.

Сависаар не пришел и на предвыборную вечеринку своей партии, а перед камерами предстала Яна Тоом, поднявшаяся с последнего места в списке кандидатов на первое. 47-летняя Тоом обошла Сависаара почти на 7000 голосов, набрав 25 263 голоса.

На выборах Центристской партии Яна Тооми неожиданно одержала победу. Фото: Liis Treimann / Postimees

Журналисты Postimees, освещавшие выборы, описывали, что в ночь выборов центристы были крайне молчаливы. Позже Сависаар заявил, что на выборах в Европарламент голоса русских собрал не он, а Тоом.

Депутаты Европарламента, избранные от Эстонии в 2014 году Андрус Ансип



Индрек Таранд



Марью Лауристин



Яна Тоом



Кая Каллас



Тунне-Вяльдо Келам

Явка на выборы в Европарламент 2014 года в Эстонии была низкой и составила всего 36,5 процента. Политологи объясняют это тем, что резко контрастирующие предвыборные кампании были далеки от повседневной работы Европарламента и в итоге не смогли мобилизовать избирателей.

Шансы эстонских евродепутатов добиться реальных изменений в 700-местном Европарламенте также оценивались избирателями в 2014 году гораздо более реалистично.

Представители эстонского народа проработали в Европарламенте уже два срока: теперь трудности с получением решающих постов в важных комитетах Европарламента или представлением интересов больших групп Европарламента по законопроектам ЕС, касающимся внутреннего рынка, стали более очевидны для людей.

Европейские выборы в Эстонии стали превращаться в своего рода протестное голосование, в ходе которого государственная власть оценивалась в середине срока, и в ходе которого постоянно возникали новые истории успеха: победа Ильвеса в 2004 году, перевес голосов Таранда в 2009 году и рост популярности Тоом в 2014.

В контексте европейских выборов главный политик IRL Тунне-Вяльдо Келам стал отдельным феноменом.

«Тунне Келам - полное исключение, он смог так прочно удержать лидерство в своей партии, хоть у IRL и длинная скамья запасных. Он смог удержаться на первом месте списке, где кандидаты ранжируются по количеству голосов - это очень, очень сильный результат», - вспоминает Репс.

Выборы 2014 года также запомнятся большим количеством независимых кандидатов. На европейских выборах 2009 года было всего шесть независимых кандидатов, а на выборах 2004 года - четыре. Появление столь большого количество независимых кандидатов оправдано успехом Индрека Таранда в 2009 году. На выборах в Европарламент 2019 года независимых кандидатов вновь будет лишь пять.