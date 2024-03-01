Десять лет назад на выборах в Европарламент все предсказывали победу Центристской партии, однако на первое место вышла Партия реформ. Настоящая бомба взорвалась при подсчете голосов, когда Яна Тоом набрала больше голосов, чем Эдгар Сависаар.
ИСТОРИЯ ⟩ Перед выборами в Европарламент 2014 года центрист Сависаар съездил в Москву, что сыграло на руку Партии реформ
Переломный 2014 политический год начался с речи президента Тоомаса Хендрика Ильвеса в День независимости, произнесенной 24 февраля в концертном зале Пярну. «То, что привело нас сюда, больше не сдвинет нас вперед», - сказал Ильвес.
Партия реформ, долгое время двигавшая Эстонию вперед, в какой-то момент просто потеряла голову. Премьер-министр Андрус Ансип подал в отставку, а Сийм Каллас не смог натянуть на себя ботинки главы правительства, работая в Брюсселе. В образовавшемся вакууме власти появился 35-летний министр социальных дел Таави Рыйвас, который весной создал новое коалиционное правительство Партии реформ с Социал-демократической партией.
Выборы в Европарламент 2014 года в Эстонии
- День выборов - 24 мая 2014 года.
- В выборах участвовали восемь партий и 16 независимых кандидатов, всего 72 политика.
- Право голоса имели 902 873 гражданина, из которых проголосовали 36,5 процента.
- Всего от Эстонии было избрано шесть евродепутатов.
В 2014 году в результате распада правительства Ансипа партии IRL пришлось уйти в оппозицию, где ее ждала Центристская партия во главе с мэром Таллинна Эдгаром Сависааром.
Экс-министр ненадолго сел в кресло члена Рийгикогу, откуда быстро сбежал на предвыборную кампанию в Европарламент, надеясь заполучить должность еврокомиссара.
В тот же месяц, когда Ильвес произнес свою судьбоносную речь в День независимости, российские войска оккупировали Крым, а в Донецке, Харькове и Луганске, населенных русскоязычным меньшинством на востоке Украины, начались поддерживаемые Кремлем протесты.
В эстонском обществе установился высокий уровень страха и тревоги. Лидеры крупнейших стран-членов ЕС не проявили понимания серьезности ситуации, а Германия планировала расширить газопровод «Северный поток». В то же время Путин заявил, что распад Советского союза был исторической ошибкой.
В день выборов в Европарламент в Украине прошли президентские выборы, информацию о которых оперативно распространял министр иностранных дел Урмас Паэт, баллотировавшийся в Европарламент по списку Партии реформ. Министр обороны Свен Миксер не стал выдвигать свою кандидатуру, поскольку посчитал, что не сможет сосредоточиться на выборах в дополнение к своей работе в качестве министра обороны, которая требует непосредственного участия.
«Выборы в Европарламент 2009 года выиграла Центристская партия, и к выборам 2014 года мы подходили с большим оптимизмом. Когда составлялся список кандидатов, шла ожесточенная борьба за первый номер и другие позиции. Это был довольно деликатный процесс внутри партии», - вспоминает в интервью Postimees Майлис Репс, которая в то время баллотировалась по списку Центристской партии.
«Первым номером был Эдгар Сависаар, но все думали, что в Европу поедет Юри Ратас: именно он раздавал интервью во время кампании, был центральной фигурой во время многих дебатов, - пояснила Репс - 2013 год стал моментом, когда в Сависааре что-то начало ломаться, что повлияло на события 2014 и 2015 годов и будущее Центристской партии».
Чтобы оправдать оккупацию украинских территорий, в середине марта в Крыму под пристальным вниманием российских властей был проведен референдум, но Сависаар, мэр Таллинна, почему-то очень захотел поехать в Москву, столицу государства-агрессора. Российская пропаганда с удовольствием распространила положительную интерпретацию Сависааром референдума в Крыму во время его визита в Москву, что определило ход событий в Эстонии.
Партия реформ и IRL энергично разыграли «русскую карту» на европейских выборах и построили всю кампанию вокруг темы безопасности, выступив против вернувшегося из Москвы Сависаара.
Наблюдатели за выборами критически отнеслись к такой кампании, поскольку недвусмысленная связь кандидата от Центристской партии с президентом России Путиным и Кремлем была расценена как явное запугивание. Однако партии это игнорировали или опровергали.
В итоге во главе списков кандидатов от участвовавших в выборах эстонских партий были выбраны опытные политические деятели, проработавшие в эстонской политике 20, 15, десять лет - Андрус Ансип, Эдгар Сависаар, Марью Лауристин, Тунне-Вяльдо Келам. Сависаар - единственный, кто заявил, что не планирует переезжать из Эстонии, если попадет в Европарламент.
Помимо Индрека Таранда, который имел большой успех на европейских выборах 2009 года, в 2014 году в качестве независимых кандидатов баллотировались еще 15 человек, включая бывших членов Партии реформ Кристийну Оюланд и Сильвера Мейкара.
Сам Таранд за пять лет работы в Европарламенте показал, что сотрудничество с политическим истеблишментом помогает ему в Брюсселе, поэтому ему стало гораздо сложнее противостоять партиям в Эстонии.
Весной 2015 года должны были пройти выборы в Рийгикогу, в связи с чем Консервативная народная партия Эстонии (EKRE) активно строила свою партийную организацию. Было решено проверить силу сторонников EKRE на выборах в Европарламент, где они составили список из 12 кандидатов - такой же, как и у парламентских партий.
«EKRE начала адаптироваться и перестраиваться как новая партия. Для нас это было время тяжелой работы. Нужно было найти людей, сформировать список, создать партийные отделения в регионах», - вспоминает в интервью Postimees Анти Пуламетс, который в 2014 году баллотировался в Европарламент по списку EKRE.
«Я, Мартин и Март Хельме с 2003 года вели еврокритическую кампанию. У нас была уверенность. Для нас было важно затронуть вопрос потери суверенитета и говорить о сохранении национального государства. Мы уже тогда предупреждали, что вскоре ЕС захочет сделать следующие шаги в сторону федерализации», - говорит Пуламетс.
Самым молодым кандидатом на выборах в Европарламент в 2014 году стал 23-летний Яак Мадисон, баллотировавшийся от EKRE.
Шаги предвыборной кампании
Выборы в Европарламент 2014 года стали для партий временем запуска комплексных предвыборных манифестов и внутренних избирательных кампаний. Внутренние выборы были организованы, например, для формирования списков Партии реформ и Социал-демократической партии, с целью продемонстрировать общественности инклюзивную и демократическую партийную культуру.
«Во времена Сависаара Центристская партия всегда старалась составлять списки кандидатов так, чтобы одна половина была женской, а другая - мужской. Я попала в этот список, чтобы, когда на определенных дебатах речь заходила о Европе, там были люди, которые разделяют содержание и нюансы ЕС», - объясняет Репс.
«Но выборы в Европарламент на самом деле всегда являются местными выборами. Борьба шла между Центристской партией и Партией реформ - по местным вопросам мы боролись друг с другом. Было очень мало моментов, когда мы действительно говорили о директивах или вопросах ЕС», - сказала Репс, добавив, что в маленьких городах Эстонии людей больше всего волнует, как выжить и что сделать, чтобы не вымерла их деревня.
Кандидатура соцдемов на выборах была утверждена в конце марта. После Лауристин в Европарламент баллотировались Ивари Падар, занимающий в новом правительстве пост министра сельского хозяйства, и министр образования и науки Евгений Оссиновский.
В начале предвыборных дебатов Лауристин заявила, что ЕС должен сделать гораздо больше для обеспечения безопасности и благополучия своих граждан. «Я хочу сделать все возможное, чтобы к 2018 году, когда Эстония будет председательствовать в ЕС, она стала представителем обновленной Европы», - сказала Лауристин.
«Мы должны сделать выбор, кто будет защищать наши интересы в Европе. Представлены ли мы там взглядами, которые служат целям путинского режима? Или нас представляют люди, которые стояли и твердо стоят за интересы и безопасность Эстонии? Ситуация изменилась. Маски сняты», - сказано в предвыборной рекламе Партии реформ 2014 года.
Предвыборная кампания Партии реформ, размещенная на первых полосах главных ежедневных газет, изображала усатого Эдгара Сависаара, лидера Центристской партии, на фоне Кремля. На второй картинке был изображен улыбающийся лидер Партии реформ Андрус Ансип на фоне сине-черно-белого флага.
В то же время Кая Каллас, которая баллотировалась в Европарламент по списку Партии реформ, объяснила, что хочет выступить за конкурентоспособную и предпринимательскую Европу. «Нет никаких сомнений, что главный вопрос на этих европейских выборах - безопасность», - сказал Мартин Кукк, тогдашний генеральный секретарь Партии реформ.
Помимо Ансипа и Каллас от реформистов баллотировались Вилья Сависаар-Тумаст, сменившая партию, а также тогдашний министр культуры Урве Тийдус, министр финансов Юрген Лиги и министр иностранных дел Урмас Паэт.
Предвыборные лозунги партий, представленных в Рийгикогу
Социал-демократы: «Сильная Эстония!»
Партия реформ: «Голосуй! Уверенно на правильном курсе!»
IRL: «Меньше коррупции - выше уровень жизни!»
Центристская партия: «Спокойствие! Голосуй за Центристскую партию!»
Комментируя рекламную кампанию Партии реформ, Эдгар Сависаар, председатель центристов, сказал, что он стал лучшим продавцом Партии реформ и IRL.
«Центристская партия стала центром притяжения в эстонской политике, а я - ее рекламой. Даже Eesti Ekspress стала выходить в середине недели, что само по себе является символом», - сказал Сависаар. Юри Ратас, поднявшийся за лидером Центристской партии, подчеркнул, что главное послание предвыборной еврокампании этого года - как принести в Эстонию больше европейских ценностей и процветания, а не как кого-то подколоть.
«В общенациональной кампании Центристская партия использовала агитационный автобус, который возили по всей стране. У нас была обычная уличная кампания и выборы в Рийгикогу. Это была партийная кампания. Поскольку баллотировались и председатель партии, и Ратас, а они в то время были явными фаворитами, большая часть кампании крутилась вокруг них, - сказала Репс. - То, что победила Яна Тоом, стало сюрпризом для всех. Скорее, считалось, что успеха добьется Михаил Стальнухин».
В начале марта совет IRL вновь утвердил Келама первым номером - Келам уже в третий раз возглавил европейскую избирательную кампанию партии. За Келамом в списке следовали Эне Эргма, председатель Рийгикогу, и Марко Михкельсон, глава комиссии Рийгикогу по иностранным делам.
«Наша главная цель - укрепить безопасность Эстонии в Европе. Для этого нам нужны надежные союзники, которые понимают проблемы Эстонии и готовы нас поддержать», - сказал Келам, представляя предвыборную кампанию.
Предвыборная кампания EKRE проходила под лозунгом «За нашу Эстонию - за Европу национальных государств!». По словам Мартина Хельме, который баллотировался в Европарламент, предвыборная платформа партии была направлена на сохранение национальных государств в Европе и защиту национальных интересов Эстонии.
«Одним из противоположных мнений в межпартийных предвыборных дебатах было то, должен ли ЕС развиваться в федеральном направлении или вернуться к союзу государств. Мы считали, что на момент вступления Эстонии ЕС уже был достаточно федеративным, поэтому 34 процента эстонцев проголосовали против вступления», - сказал Пуламетс.
«В то время мы, как могли, поднимали этот вопрос. Тогда это было не так просто», - добавил он.
«Во-вторых, я также помню, что Индрек Таранд все время пытался противопоставить себя всем политическим партиям. Поскольку закрытых списков больше не было, Таранд уже не имел той бурной поддержки, которая была у него в 2009 году», - сказал Пуламетс.
«Однако на фоне проходивших в то время в Эстонии европейских выборов уже было ясно, что мир уже не тот и что Россия выходит за свои границы», - напомнил Пуламетс.
Все четыре партии, представленные в парламенте, выставили по 12 кандидатов, что было пределом длины списка, 12 кандидатов выставила и EKRE. Всего в выборах участвовали восемь политических партий и 16 индивидуальных кандидатов - 72 политика.
За одно место боролись 12 кандидатов. Женщины составили 35 процентов всех кандидатов. Средний возраст политиков составил 48,7 года.
Помимо четырех партий, представленных в Рийгикогу, в выборах участвовали списки Объединенной левой партии Эстонии, Эстонских зеленых, EKRE и Партии независимости.
Роман Убакиви, Дмитрий Сильбер, Андрес Инн, Танель Тальве, Йоэри Вирсма, Индрек Таранд, Светлана Ивницкая, Кристина Оюланд, Евгений Криштафович, Имре Мюрк, Ольга Сытник, Криста Муленок, Тайра Ааса, Рене Куульманн, Сильвер Мейкар и Ланс Гарет Эдвард Боксалл баллотировались в качестве независимых кандидатов.
Свои кандидатуры на европейских выборах того года выдвинули и три гражданина других стран-членов ЕС: Йоэри Вирсма из Нидерландов и два гражданина Великобритании - Абдул Хамид Турай и Ланс Гарет Эдвард Боксалл.
Неожиданная победа
На выборах победила Партия реформ, которая получила два места в Европарламенте. В преддверии выборов опросы общественного мнения в основном предсказывали победу Центристской партии. Андрус Ансип, представлявший Партию реформ, набрал наибольшее количество голосов - 45 037.
Индрек Таранд, независимый кандидат, был переизбран в Европарламент, набрав 43 390 голосов. Это очень хороший результат, учитывая, что Таранд баллотировался один против партийных списков.
Партия реформ получила 24,3 процента всех голосов, Центристская партия - 22,3 процента, IRL - 13,9 процента и Социал-демократическая партия - 13,6 процента. Помимо Партии реформ, все остальные партии, представленные в Рийгикогу в то время, получили по одному месту в Европарламенте.
На этот раз EKRE осталась за дверьми Европарламента, но вошла в Рийгикогу в 2015 году.
Эдгар Сависаар, лидер Центристской партии, проявил минутную слабость в студии ETV во время дебатов первых номеров списков накануне выборов, но для большинства телезрителей этот инцидент остался незамеченным.
Сависаар не пришел и на предвыборную вечеринку своей партии, а перед камерами предстала Яна Тоом, поднявшаяся с последнего места в списке кандидатов на первое. 47-летняя Тоом обошла Сависаара почти на 7000 голосов, набрав 25 263 голоса.
Журналисты Postimees, освещавшие выборы, описывали, что в ночь выборов центристы были крайне молчаливы. Позже Сависаар заявил, что на выборах в Европарламент голоса русских собрал не он, а Тоом.
Депутаты Европарламента, избранные от Эстонии в 2014 году
- Андрус Ансип
- Индрек Таранд
- Марью Лауристин
- Яна Тоом
- Кая Каллас
- Тунне-Вяльдо Келам
Явка на выборы в Европарламент 2014 года в Эстонии была низкой и составила всего 36,5 процента. Политологи объясняют это тем, что резко контрастирующие предвыборные кампании были далеки от повседневной работы Европарламента и в итоге не смогли мобилизовать избирателей.
Шансы эстонских евродепутатов добиться реальных изменений в 700-местном Европарламенте также оценивались избирателями в 2014 году гораздо более реалистично.
Представители эстонского народа проработали в Европарламенте уже два срока: теперь трудности с получением решающих постов в важных комитетах Европарламента или представлением интересов больших групп Европарламента по законопроектам ЕС, касающимся внутреннего рынка, стали более очевидны для людей.
Европейские выборы в Эстонии стали превращаться в своего рода протестное голосование, в ходе которого государственная власть оценивалась в середине срока, и в ходе которого постоянно возникали новые истории успеха: победа Ильвеса в 2004 году, перевес голосов Таранда в 2009 году и рост популярности Тоом в 2014.
В контексте европейских выборов главный политик IRL Тунне-Вяльдо Келам стал отдельным феноменом.
«Тунне Келам - полное исключение, он смог так прочно удержать лидерство в своей партии, хоть у IRL и длинная скамья запасных. Он смог удержаться на первом месте списке, где кандидаты ранжируются по количеству голосов - это очень, очень сильный результат», - вспоминает Репс.
Выборы 2014 года также запомнятся большим количеством независимых кандидатов. На европейских выборах 2009 года было всего шесть независимых кандидатов, а на выборах 2004 года - четыре. Появление столь большого количество независимых кандидатов оправдано успехом Индрека Таранда в 2009 году. На выборах в Европарламент 2019 года независимых кандидатов вновь будет лишь пять.