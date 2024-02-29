В прошлом году центр Ülemiste совместно с посетителями собрал на нужды животных, малообеспеченных семей и природы более 12 000 евро. На прошлой неделе пожертвования, собранные при участии сотен посетителей, достигли адресатов.
Собранные центром Ülemiste и его посетителями пожертвования достигли нуждающихся
С помощью посетителей за прошлый год в ящиках для сбора пожертвований Aitame koos было накоплено 3608 наличных евро, а от себя центр Ülemiste добавил без малого 9000 евро. Пожертвования можно было делать в адрес пяти организаций: Продуктового банка, Эстонского общества защиты животных, Детского фонда Клиники тартуского университета, Таллиннской школы Хелен и Эстонского фонда природы. Благодаря нескольким сотням посетителей нуждающихся достигли 12 500 евро.
Наиболее неравнодушны жертвователи традиционно были к животным и детям - уже несколько лет подряд организации, занимающиеся помощью этим категориям, получают больше всего пожертвований. Руководитель по ответственному предпринимательству центра Ülemiste Тийа Нымм рассказала, что традиционный благотворительный проект Aitame koos призван оказать поддержку тем, кому помощь нужна особенно сильно.
«Мы рады, что люди не проходят мимо ящиков для сбора пожертвований. Еще более отрадно видеть, что, несмотря на рост цен и непростые времена, находятся люди, готовые оказать поддержку организациям и инициативам, которые им близки. Даже крошечный вклад помогает добиться чего-то важного», - добавила она.
Председатель правления Эстонского фонда природы Тармо Тюйр отметил, что деятельность неправительственной организации во многом зависит именно от пожертвований неравнодушных людей. «Мы несказанно рады вкладу благотворителей и центра Ülemiste в охрану природы. С их помощью мы, в свою очередь, сможем сделать свой вклад на благо природы Эстонии именно там, где это наиболее необходимо сейчас. Таким образом мы вместе можем сберечь природу», - дополнил Тюйр.
Член правления Эстонского общества защиты животных Гейт Карураху поблагодарила центр Ülemiste и его клиентов, добавив, что пожертвование планируется направить на оплату счетов за лечение подопечных общества. «Также мы воспользуемся пожертвованными средствами, чтобы оплатить другие счета, важные для заботы о животных», - сказала она.
Руководитель по работе с партнерами Детского фонда Клиники Тартуского университета Пийа Синисалу сказала, что собранные за прошлый год пожертвования будут направлены на поддержку спасительного лечения отважного Кевина, который борется с тяжелым мышечным заболеванием.
Председатель попечительского совета Таллиннской школы Хелен Тоомас Сепп поблагодарил жертвователей и сказал, что в этот раз пожертвование будет направлено на тираж обновленной версии азбуки жестового языка для Эстонского общества родителей детей с нарушением слуха (EKLVL). «Тираж азбуки должен быть готов в конце лета, а затем мы сможем раздать их ученикам с глухотой, начинающим обучение в первом классе Школы Хелен», - рассказал Сепп.
Центр Ülemiste инициировал проект Aitame koos в 2016 году, и с тех пор на нужды различных организаций, оказывающих помощь, было собрано без малого сто тысяч евро.