Собранные центром Ülemiste и его посетителями пожертвования достигли нуждающихся

С помощью посетителей за прошлый год в ящиках для сбора пожертвований Aitame koos было накоплено 3608 наличных евро, а от себя центр Ülemiste добавил без малого 9000 евро. Пожертвования можно было делать в адрес пяти организаций: Продуктового банка, Эстонского общества защиты животных, Детского фонда Клиники тартуского университета, Таллиннской школы Хелен и Эстонского фонда природы. Благодаря нескольким сотням посетителей нуждающихся достигли 12 500 евро.

Наиболее неравнодушны жертвователи традиционно были к животным и детям - уже несколько лет подряд организации, занимающиеся помощью этим категориям, получают больше всего пожертвований. Руководитель по ответственному предпринимательству центра Ülemiste Тийа Нымм рассказала, что традиционный благотворительный проект Aitame koos призван оказать поддержку тем, кому помощь нужна особенно сильно.

«Мы рады, что люди не проходят мимо ящиков для сбора пожертвований. Еще более отрадно видеть, что, несмотря на рост цен и непростые времена, находятся люди, готовые оказать поддержку организациям и инициативам, которые им близки. Даже крошечный вклад помогает добиться чего-то важного», - добавила она.