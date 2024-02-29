В Эстонии узаконят предотвращение распространения незаконного контента в интернете

Поправки касаются соответствия Эстонии регламенту ЕС о цифровых услугах (DSA). Закон о цифровых услугах в Европе (DSA) - это постановление в Европейском союзе (ЕС), которое регулирует такие услуги, как социальные сети, интернет-магазины, поисковые системы, очень большие онлайн-платформы (VLOP) и очень большие онлайн-поисковые системы (VLOS).

«Цифровые платформы играют все более важную роль в повседневной жизни людей. Поэтому важно обеспечить безопасность людей при использовании интернета, независимо от того, хотят ли они свободно выражать свои мысли и общаться или делать покупки в интернете. Регламент ЕС о цифровых услугах позволит снизить риск незаконной деятельности и опасных товаров», - пояснил в комментарии министр экономики и информационных технологий Тийт Рийсало.

В Эстонии надзору подлежит деятельность не менее 144 компаний. Не менее 19 предприятий являются провайдерами услуг доступа в интернет; не менее 70 компаний являются поставщиками услуг хранения информации; в стране действуют не менее 55 цифровых платформ. В Эстонии насчитывается около 10 цифровых платформ среднего размера, на которые распространяются более широкие обязательства, предусмотренные регламентом DSA.

Постановление DSA налагает особые обязательства на очень крупные цифровые платформы с более чем 45 миллионами пользователей в ЕС, такие как Youtube, Facebook, Instagram, TikTok, X, Amazon, Booking.com, учитывая их широкое влияние на общество.

Согласно постановлению, эти платформы обязаны ежегодно оценивать риски распространения незаконного контента, основных прав, включая свободу выражения мнения, здоровья населения, общественной безопасности и несовершеннолетних, и принимать соответствующие меры для снижения этих рисков.