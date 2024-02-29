Сельскохозяйственный и продовольственный департамент проводит расследование по делу об исчезновении почти 80 овец с хутора Андья, дятельность которого включает в себя продажу электроэнергии и разведение овец и коз в Ляэне-Вирумаа. Контрольный пакет акций общества с ограниченной ответственностью принадлежит эстонскому предпринимателю и политику Александру Аполинскому (EKRE).
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Департамент расследует загадочное исчезновение 80 овец из стада политика Аполинского
В конце прошлого года Сельскохозяйственный и продовольственный департамент (PTA) установил, что из хозяйства в Ридакюла в муниципалитете Кадрина внезапно исчезли животные. Кая Вайнула, ведущий специалист Сельскохозяйственного и продовольственного департамента по восточному региону, не пожелала дать Postimees дальнейших комментариев в связи с произошедшим. «Департамент выдал владельцу предписание, обязывающее его предоставить PTA информацию о количестве овец, дате и причине исчезновения, а также о мерах, принятых для поиска овец», - кратко сообщила Вайнула.