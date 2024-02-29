Департамент расследует загадочное исчезновение 80 овец из стада политика Аполинского

В конце прошлого года Сельскохозяйственный и продовольственный департамент (PTA) установил, что из хозяйства в Ридакюла в муниципалитете Кадрина внезапно исчезли животные. Кая Вайнула, ведущий специалист Сельскохозяйственного и продовольственного департамента по восточному региону, не пожелала дать Postimees дальнейших комментариев в связи с произошедшим. «Департамент выдал владельцу предписание, обязывающее его предоставить PTA информацию о количестве овец, дате и причине исчезновения, а также о мерах, принятых для поиска овец», - кратко сообщила Вайнула.