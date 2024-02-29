Как изменится безопасность Балтии после вступления Швеции в НАТО?

Как отмечает профессор по вопросам международной безопасности Королевского колледжа Лондона Эндрю Дорман, вступление Швеции в НАТО имеет как минимум пять важных преимуществ.

Во-первых, ее вступление, как и ранее Финляндии, является событием огромного символического значения. Обе страны долго и настойчиво придерживались строгой политики нейтралитета, однако повторное вторжение России в Украину заставило их быстро и радикально изменить прежние взгляды. С одной стороны, это может повлиять на позицию тех стран, которые до сих пор отказываются однозначно осудить агрессию Москвы, с другой - показывает всю лживость и бессмысленность аргументов Кремля, утверждающего, что одной из причин войны является желание предотвратить расширение НАТО.

Хотя вступление Швеции в альянс облегчает НАТО контроль над Балтийским морем и позволяет усилить защиту находящихся под угрозой стран Балтии, эксперты предупреждают, что угроза региону со стороны России остается высокой, учитывая наличие крайне милитаризованной Калининградской области и способность Москвы нанести ущерб подводной инфраструктуре.

«Если мы посмотрим на карту, то географически Балтийское море, несомненно, становится озером НАТО. Однако альянсу здесь еще есть чем заняться», - сказала в беседе с AFP исследователь Финского института международных отношений Минна Оландер.

После вторжения России в Украину газопроводы и кабели на дне Балтийского моря подвергались серьезным инцидентам, что заставило НАТО осознать свою уязвимость. Профессор Военного колледжа армии США Джон Дени заявил AFP, что Россия продолжает инвестировать в свой потенциал подводных операций, а ее военно-морской флот сохраняет достаточную огневую мощь для проведения небольших десантных операций или угрозы маршрутам снабжения НАТО.