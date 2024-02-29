КТО БЫ МОГ ПОДУМАТЬ ⟩ Радио на батарейках стало одним из наиболее покупаемых электронных устройств

Портативное радио с питанием от батареек в 2023 году впервые достигло вершины рейтингов продаж Euronics. «На покупку бытовой техники влияет несколько трендов. Хотя объемы продаж, как правило, обусловлены технологическими инновациями, в прошлом году мы наблюдали рост продаж радиоприемников на батарейках, которому, несомненно поспособствовала большая готовность людей к кризисным ситуациям», - сказала менеджер по маркетингу и коммуникациям Euronics Хелен Каннельмяэ.

«Можно сказать, что проводимая государством профилактическая работа до сих пор была успешной, и люди все чаще запасаются вещами, способными помочь им в ситуации, когда нет возможности выйти из дома или пропадает возможность быть в курсе происходящего во внешнем мире», - добавила Каннельмяэ.

По словам эксперта Спасательного департамента по защите населения Анни Алев, помимо запасов еды, воды и источников домашнего тепла, в условиях кризиса люди должны иметь возможность следить за важными новостями по радио.

«Быть ​​готовым к кризису означает, что человек обладает необходимыми знаниями и умениями, позволяющими самостоятельно справиться с кризисом. Для этого у всех нас дома должен иметься как минимум 7-дневный запас еды и воды, следует также подумать об альтернативных способах поддержания в доме тепла, и у каждого человека, действительно готового к кризису, обязательно должен быть радиоприемник на батарейках!» - подчеркнула она.

Работающее без электричества радио - это важный помощник, который в случае отключения электроэнергии позволяет оставаться в курсе важных последних новостей. «Например, если вся Эстония останется без электричества, то как минимум в течение первых 72 часов в эфире будут оставаться радиостанции как Vikerraadio, так и Raadio 4», - отметил Алев.

Согласно статистике Euronics, в прошлом году радиоприемник Panasonic по объему продаж отставал от более современных колонок для вечеринок только в период перед Ивановым днем. Если раньше такими радиоприемниками на батарейках больше интересовались представители старшего поколения, то сейчас среди их покупателей все больше молодых людей.

Среди товаров, продаваемых в магазинах Euronics, вершины чартов продаж также достигли беспроводные наушники, чайник, игровая приставка, аэрогриль, вспениватель молока и кофемолка, гибридная бритва, мельница для соли и перца, а также триммер для носа, ушей и бровей.