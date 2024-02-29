Нарвская больница - крупнейшая больница общего профиля в Эстонии. Однако на протяжении многих лет она оставалась относительно незаметной в эстонских масштабах, пишет заведующая клиникой анестезиологии, интенсивной терапии и неотложной медицинской помощи Нарвской больницы Вероника Рейнхард.
В Эстонии Нарва славится как глубоко русскоязычный и пророссийский город. Центры медицины не особо обращали на Нарвскую больницу внимание, потому что кроме непонятных как по содержанию, так и по языку былин, о ней ничего не было известно.
Нарвскую больницу и ее сотрудников подавляли на протяжении десятилетий, поскольку руководство не было достаточно прогрессивным, дальновидным и инклюзивным.
Сама Нарва жила с осознанием того, что больница движется в никуда, постепенно предлагая все меньше услуг, и, по всем прогнозам, в какой-то момент она станет заведением, ориентированным на сестринскую помощь. Инвестиций не было, и больница не привлекала для новых сотрудников, ведь кто захочет устроиться на работу в больницу, которой суждено исчезнуть?
В 2021 году все изменилось. В больнице появился новый руководитель Аго Кыргвеэ, который взял на себя ответственность за то, чтобы жители Нарвы имели право на получение такой же медицинской помощи, как и в медицинских центрах. Бывший директор больницы, который также претендовал на должность руководителя, но не был выбран, публично посмеялся над этой идеей и покинул больницу.
Однако Аго Кыргвеэ, со свойственным ему упрямством, до сих пор не отказался от этой идеи. В больнице было открыто несколько новых услуг, таких как замена коленного и тазобедренного суставов, химиотерапия при поддержке клиники, по согласованию с Кассой здоровья Нарвская больница имеет собственную мобильную бригаду скорой помощи для перевозки срочных пациентов и других мер, обеспечивающих лучшее медицинское обслуживание жителей Нарвы.
Председатель правления Нарвской больницы Евграфов не нашел времени встретиться ни с Кыргвеэ, ни с руководителями клиник, чтобы объяснить свое решение.
Также было увеличено количество мест в интенсивной терапии, скоро начнет работу отделение интенсивной терапии, ориентированное на пациентов и семьи, в результате которого добавится еще два изолятора. Учитывая низкий уровень вакцинации жителей города Нарвы, эти изоляторы крайне необходимы. При поддержке Евросоюза в следующем году планируется начать строительство нового здания больницы. Необходимо было выйти из многолетнего застоя, инвестировать как в медицинское оборудование, так и в людей.
Вероятно, именно в последнем в основном и обвиняется Кыргвеэ, которому сообщили об отзыве по электронной почте. Но никто из сотрудников больницы точно не может сказать, в чем именно его обвиняют.
Председатель правления Нарвской больницы Евграфов не нашел времени встретиться ни с Кыргвеэ, ни с руководителями клиник, чтобы объяснить свое решение. Несколькими днями ранее из совета был отозван доктор Алар Ирс, единственный член совета с медицинским образованием и опытом, также единственный член вне клана города Нарвы.
Доктор Ирс, вероятно, был слишком прямолинейным, умным и с широким кругозором для совета. Господин Евграфов и сам три месяца руководил Нарвской больницей, до прихода к должности Аго Кыргвеэ.
Настал час расплаты? Неужели сам господин за пару лет сошел с ума и не понимает, сколько стоят медицинское оборудование и медикаменты, сколько персонала необходимо для прикрытия обходов и какая сейчас зарплата у медиков? Не говоря уже о ремонте, в котором больница остро нуждается.
Возможно, что он, как человек далекий от медицины, не знает, каковы возможности больниц по оказанию помощи пациентам и что единственными услугами больницы не могут являться лишь амбулаторные приемы, а также и то, что врачу недостаточно сидеть за столом и писать для успешного амбулаторного приема. Необходимы диагностические и терапевтические инструменты.
Возможно, члены совета не слышали о современных методах управления, организационной культуре и кадровой политике? То, что показатели эффективности работы больницы имеют не только финансовый характер, но важную роль играют и ключевые показатели. Организация рождественской вечеринки для сотрудников больницы - это меньшее, что можно предложить после двух лет напряженной и чрезмерной работы, проделанной во время пандемии коронавируса. В рождественской вечеринке, состоявшейся в 2022 году, также обвинили главу больницы.
Я работаю в Нарве больше года. Я приехала сюда по приглашению доктора Кыргвеэ, и описанные им идеи развития больницы показались мне достаточно перспективными, чтобы оставить более комфортную жизнь в Тарту и погрузиться в другую культуру, как с точки зрения языка, так и с точки зрения рабочей среды. То, что я обнаружила, было с одной стороны обескураживающим, но с другой - многообещающим.
Крайне грустно было слышать, как прежние руководители подавляли инициативу рабочего коллектива, правило было - приказ должен выполняться. Собственная инициатива была наказуема. С приходом на работу доктора Кыргвеэ больница сделала большой шаг к психологической безопасности. Сотрудники уважают доктора Кыргвеэ, потому что он вернул им уверенность в себе и возможность работать так, как они это делают в современной европейской медицине. Они видят, что любимая профессия снова приносит удовольствие и ощущение успеха.
Люди все больше открываются, и чувствуется, что они осмеливаются высказаться на работе, высказывать свое мнение. С ними приятно работать, меня вдохновляет их стремление получить как медицинские знания, так и совершенствоваться в так называемых softskills. Сотрудники больницы уже однажды ратовали за продолжение работы на посту главы больницы Кыргвеэ, когда после увольнения Катри Райк совет сразу же попытался повлиять на главу больницы, и они готовы сделать это снова.
Утренние больничные конференции проводятся семь дней в неделю, доктор Кыргвеэ присутствует на них каждое утро. Потому что он хочет познакомиться с больничной жизнью и поддержать свою команду. Важную роль в больнице играет работа на эстонском языке, пусть даже и с помощью Google-переводчика. Для сотрудников организовано обучение эстонскому языку, Кыргвеэ инициировал контроль использования языка документации и разработку мер по улучшению.
Определенно есть те, кому это не нравится. Есть и члены совета больницы, которые, вероятно, все же предпочли бы общение на русском языке. Но каждый здравомыслящий человек понимает, что без эстонского языка у Эстонии нет будущего. Отсутствие языковых навыков привело к изоляции, особенно когда речь идет о совершенствовании профессиональных знаний и навыков и общении с коллегами. А это уже является опасностью для многих медиков.
К сожалению, больница также находится под угрозой. Есть опасность, что с отстранением харизматичного и прогрессивного руководителя уровень работы в Нарвской больнице вновь ухудшится. Сотрудники, ознакомившиеся с порядком работы в свободном мире, возможно, захотят поискать что-нибудь другое. Жители Нарвы пострадают. Медицина не будет развиваться, если ее не развивать. Больница вновь станет невидимой…