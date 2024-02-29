Возможно, что он, как человек далекий от медицины, не знает, каковы возможности больниц по оказанию помощи пациентам и что единственными услугами больницы не могут являться лишь амбулаторные приемы, а также и то, что врачу недостаточно сидеть за столом и писать для успешного амбулаторного приема. Необходимы диагностические и терапевтические инструменты.

Возможно, члены совета не слышали о современных методах управления, организационной культуре и кадровой политике? То, что показатели эффективности работы больницы имеют не только финансовый характер, но важную роль играют и ключевые показатели. Организация рождественской вечеринки для сотрудников больницы - это меньшее, что можно предложить после двух лет напряженной и чрезмерной работы, проделанной во время пандемии коронавируса. В рождественской вечеринке, состоявшейся в 2022 году, также обвинили главу больницы.

Я работаю в Нарве больше года. Я приехала сюда по приглашению доктора Кыргвеэ, и описанные им идеи развития больницы показались мне достаточно перспективными, чтобы оставить более комфортную жизнь в Тарту и погрузиться в другую культуру, как с точки зрения языка, так и с точки зрения рабочей среды. То, что я обнаружила, было с одной стороны обескураживающим, но с другой - многообещающим.