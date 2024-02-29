В четверг, 29 февраля, в 17:00 на Ратушной площади нарвские медработники и просто неравнодушные нарвитяне собрались, чтобы поддержать руководителя Нарвской больницы Аго Кыргвеэ, которого совет больницы во главе с центристом Алексеем Евграфовым собирается снять с должности. На митинг приехал и сам Аго Кыргвеэ.
ГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО ⟩ Митинг в поддержку руководителя Нарвской больницы: «Это безобразие! С людьми так не поступают!» (1)
В начале недели стало известно, что совет Нарвской больницы во главе с депутатом горсобрания Алексеем Евграфовым собирается снять со своего поста члена правления Нарвской больницы Аго Кыргвеэ в связи со злоупотреблением своим положением. По словам Евграфова, совет больницы считает действия Кыргвеэ неправомерными, а больнице нужен новый руководитель.
В среду вечером Алексей Евграфов заявил, что действия Кыргвеэ нанесли Нарвской больнице значительный материальный ущерб. В вину главе больницы ставится заключение трудового договора с самим собой и покупка служебного автомобиля, средства на которую не были предусмотрены в бюджете больницы. Также Евграфов упомянул, что Кыргвеэ неоднократно делал инвестиции «без ведома и согласия совета, таким образом грубо нарушая финансовую дисциплину».
Медики решили организовать мирный пикет в защиту Кыргвеэ, и согласовали его с полицией. Через час после начала митинга в самом здании Нарвской ратуши началось заседание совета больницы. Члены совета, прибыли на место сильно заранее, и к участникам пикета не вышли.
На площади около 200 человек, многие принесли плакаты. Митинг проходит мирно. Плакаты развернуты в сторону Ратуши: видимо, присутствующие очень хотят, чтобы их увидели и прочитали члены совета Нарвской больницы.
«Я пришел сюда поддержать Аго и всех работников Нарвской больницы. Наблюдая за тем, что центристы опять хотят сделать что-то против воли народа, я не смог остаться дома. Я против центристов, об этом и говорит мой плакат», - заявил один из протестующих Милан.
«Потому что это безобразие! Так это не делается, с людьми так не поступают. Нарвская власть опять все порешала, никого не спросили, врачей не спросили», - пожаловалась нарвитянка Татьяна.
На митинг приехал также и сам Аго Кыргвеэ. «Я работал честно и требовал от остальных то же самое. Я не чувствую никакой вины. Члены совета очень потрудились, чтобы что-нибудь найти. Если постараться, то что-то найти можно у любого руководителя», - сказал он, добавив, что в течение трех лет у больницы не ладились отношения с советом, потому что у совета нет понимания о том, что такое больница. «Теперь народ должен сказать о том, что он думает по этому поводу», - сказал Кыргвеэ.
Собравшиеся митингующие кричали «браво» Аго Кыргвеэ, который поднимался по ступеням Нарвской ратуши. Также они скандировали «Евграфову позор» и «Совет - домой».