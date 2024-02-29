На митинг приехал также и сам Аго Кыргвеэ. «Я работал честно и требовал от остальных то же самое. Я не чувствую никакой вины. Члены совета очень потрудились, чтобы что-нибудь найти. Если постараться, то что-то найти можно у любого руководителя», - сказал он, добавив, что в течение трех лет у больницы не ладились отношения с советом, потому что у совета нет понимания о том, что такое больница. «Теперь народ должен сказать о том, что он думает по этому поводу», - сказал Кыргвеэ.