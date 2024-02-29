В три раза больше угроз: в январе жители Эстонии подвергались непрестанным кибератакам

Услуге Elisa Netivalvur, которая защищает интернет-пользователей Эстонии, в январе пришлось реагировать в среднем на 76 инцидентов на каждого пользователя, тогда как годом ранее было зафиксировано лишь 19 инцидентов. Количество атак на жителей Эстонии с применением вредоносных программ и методов фишинга несколько снизилось по сравнению с последними месяцами минувшего года, но число угроз остается очень высоким.

«Чем сложнее становится экономическая ситуация и чем сильнее ощущается нестабильность, тем активнее действуют киберпреступники. Очевидно, что с середины прошлого года количество различных атак и угроз резко возросло, и в ближайшее время не ожидается уменьшения интенсивности угроз, - заявила менеджер Elisa по информационной безопасности Май Крафт. - Напротив, преступники находят новые способы достижения своих целей, поэтому сейчас особенно важно сохранять бдительность и просвещать себя и своих близких».

В январе жителям Эстонии угрожали кибератаки разных типов. По-прежнему активно поступали звонки и сообщения от мошенников - только попыток фишинга было обнаружено почти 190 000. Также распространялись вредоносные программы, имитирующие антивирусное программное обеспечение, и происходили атаки, замаскированные под обновления, с целью заставить пользователя загрузить на устройство зараженный вирусом файл.

В январе активно применялась схема атаки, при которой пользователям показывалось предупреждение, имитирующее антивирус McAfee, с предложением скачать исправления уязвимостей. Однако вместо исправлений уязвимостей на устройство пользователя загружались вредоносные программы. Схема имитации обновления Adobe Flash работала аналогичным образом: посетителям предлагалось скачать обновление, а на его месте оказывался вирус.

«Не стоит игнорировать свою интуицию: если что-то выглядит хоть немного подозрительно, то лучше отказаться от этого. Просторы интернета с каждым днем становятся всё опаснее, причем умные решения на основе искусственного интеллекта значительно упростили массовое распространение мошеннических схем и вредоносных программ. Современные фальшивки не всегда выделяются неряшливым оформлением или орфографическими ошибками. Необходимо помнить: никогда не следует скачивать неизвестные файлы, подозрительные звонки нужно сразу завершать, а если происходит что-то неожиданное, следует остановиться и тщательно обдумать ситуацию», - добавила Крафт.