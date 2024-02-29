В престижном месте района Каламая вырастет элегантный жилой дом

Новый дом представляет собой энергоэффективное и современное по своим техническим решениям здание энергетического класса А всего на восемь квартир – две пятикомнатные, две четырехкомнатные, три трехкомнатные и одна двухкомнатная.

Для каждой квартиры в подвале запланированы кладовые и предусмотрено одно парковочное место в общем дворе. Квартиры на первом этаже могут похвастаться уединенными двориками и террасами. В квартирах на втором и третьем этажах имеются балконы.

Дом будет готов осенью 2025 года.

С подробностями можно ознакомиться на City24.