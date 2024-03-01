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ФОТО И ВИДЕО ⟩ «Тратят наши деньги!»: в Ласнамяэ фонари горят даже в дневное время

Валерия Ермакова
, репортер-редактор
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Фонари горят в Ласнамяэ даже в дневное время.
Фонари горят в Ласнамяэ даже в дневное время. Фото: Rus.Postimees

Почему в районе Ласнамяэ даже в дневное время, когда на улице светло, горят фонари? «Деньги налогоплательщиков вообще не экономят!», - негодует читательница Rus.Postimees.

В редакцию обратилась читательница Юлия, которая на протяжении долгого времени замечает, что даже в полдень около школы Куристику в Ласнамяэ все еще горят фонари. Она считает это нецелесообразным использованием денежных ресурсов и не понимает, для чего это делается.

Комментирует заместитель руководителя Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Тармо Сульг:

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