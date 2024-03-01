ФОТО И ВИДЕО ⟩ «Тратят наши деньги!»: в Ласнамяэ фонари горят даже в дневное время

В редакцию обратилась читательница Юлия, которая на протяжении долгого времени замечает, что даже в полдень около школы Куристику в Ласнамяэ все еще горят фонари. Она считает это нецелесообразным использованием денежных ресурсов и не понимает, для чего это делается.