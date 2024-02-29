Маргус Линнамяэ продает итальянцам сто процентов акций одного из своих бизнесов

По словам члена правления MM GRupp Кристель Волвер, их стратегия в последний год и в ближайшем будущем сосредоточена на основных направлениях бизнеса и постепенном выходе из отдельных финансовых инвестиций.

«iDeal с самого начала был успешной инвестицией, которая в MM Grupp превратилась в важного игрока как в Эстонии, так и в Латвии и Финляндии. Теперь же логичным шагом является продажа компании стратегическому игроку в отрасли, такому как C&C. C&C на сегодняшний день утвердилась в бизнесе Apple в Италии, Франции и Швеции и искала возможности для расширения своей деятельности на новых рынках», - прокомментировала Волвер.