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Маргус Линнамяэ продает итальянцам сто процентов акций одного из своих бизнесов

BNS
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Презентация новой модели айфона в ideal в тц Ülemiste.
Презентация новой модели айфона в ideal в тц Ülemiste. Фото: Taavi Sepp

MM Grupp, контрольный пакет акций которой принадлежит Маргусу Линнамяэ, продает 100% акций компании iDeal Group, занимающейся продажей продукции Apple и ее дочерних предприятий, итальянской компании C&C S.p.A.

По словам члена правления MM GRupp Кристель Волвер, их стратегия в последний год и в ближайшем будущем сосредоточена на основных направлениях бизнеса и постепенном выходе из отдельных финансовых инвестиций.

«iDeal с самого начала был успешной инвестицией, которая в MM Grupp превратилась в важного игрока как в Эстонии, так и в Латвии и Финляндии. Теперь же логичным шагом является продажа компании стратегическому игроку в отрасли, такому как C&C. C&C на сегодняшний день утвердилась в бизнесе Apple в Италии, Франции и Швеции и искала возможности для расширения своей деятельности на новых рынках», - прокомментировала Волвер.

Детали сделки стороны не разглашают.

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