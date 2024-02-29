Европарламент принял резолюцию о поддержке Украины до победы

В тексте евродепутаты отмечают, что главная цель поддержки Украины должна заключаться в том, чтобы она победила в войне, потому что иной результат грозит серьезными последствиями, поскольку из развязки в Украине сделают для себя выводы другие авторитарные правители, которые задумываются о силовых методах для достижения своих целей.

Депутаты отмечают, что для того, чтобы победа Украины была возможна, не должно быть «самоустановленных ограничений» на военную помощь для Украины, и Европарламент считает необходимым предоставить Киеву все необходимое для того, чтобы наконец вернуть контроль над всеми оккупированными территориями.

Для этого они призвали к большим инвестициям в европейский оборонпром и ускорению темпов производства, чтобы страны ЕС были способны предоставлять Украине все необходимое и пополнять свои запасы. Они называют, в частности, дальнобойные ракеты Taurus, Storm Shadow/SCALP, артиллерию и боеприпасы к ней, беспилотники и средства борьбы с вражескими беспилотниками.

Страны ЕС и НАТО призывают предоставлять на военную поддержку Украины не менее 0,25% их ВВП ежегодно.

Также депутаты отмечают, что поставки оружия от европейских производителей на нужды Украины должны быть приоритетнее контрактов с третьими странами.

В дополнение они призывают Палату представителей США наконец принять проект с военной помощью для Украины.