В феврале сборная Эстонии по баскетболу провела два отборочных матча чемпионата Европы, в которых на выезде обыграла Северную Македонию и Литву - дома. В силовом рейтинге, опубликованном на странице Международной федерации баскетбола (FIBA), наши баскетболисты заняли десятое место.
Сборная Эстонии по баскетболу буквально дышит в затылок чемпионам мира в силовом рейтине
Таблицу силового рейтинга можно было бы назвать рейтингом формы, в которой находится та или иная команда - ведь командный рейтинг выстраивается исходя из последних результатов и показанной в матчах картины игры. Однако официальный мировой рейтинг FIBA основывается только на результатах.
По сравнению с предыдущей таблицей, Эстония благодаря отборочным матчам поднялась на 12 позиций.
«Эстония достигла нового рубежа, поскольку впервые обыграла Литву и является единственным лидером группы H, что, наверное, могли предсказать только самые ярые эстонские болельщики. В ноябрьском окне они смогут продолжить эту динамику, если дважды встретятся с Польшей, последней в группе», - написала FIBA.
Конечно, здесь нельзя не отметить, что эстонские баскетболисты и раньше обыгрывали Литву. Правда, в этот понедельник это было сделано впервые в официальной игре.
Сербия лидирует в силовом рейтинге, опережая Францию, Латвию, Грецию, Италию, Словению, Бельгию, Литву и действующего чемпиона мира Германию. Сразу за Эстонией идет действующая чемпионка Европы Испания, проигравшая обе битвы в отборочном окне.