Сборная Эстонии по баскетболу буквально дышит в затылок чемпионам мира в силовом рейтине

Таблицу силового рейтинга можно было бы назвать рейтингом формы, в которой находится та или иная команда - ведь командный рейтинг выстраивается исходя из последних результатов и показанной в матчах картины игры. Однако официальный мировой рейтинг FIBA основывается только на результатах.

По сравнению с предыдущей таблицей, Эстония благодаря отборочным матчам поднялась на 12 позиций.

«Эстония достигла нового рубежа, поскольку впервые обыграла Литву и является единственным лидером группы H, что, наверное, могли предсказать только самые ярые эстонские болельщики. В ноябрьском окне они смогут продолжить эту динамику, если дважды встретятся с Польшей, последней в группе», - написала FIBA.

Конечно, здесь нельзя не отметить, что эстонские баскетболисты и раньше обыгрывали Литву. Правда, в этот понедельник это было сделано впервые в официальной игре.

Сербия лидирует в силовом рейтинге, опережая Францию, Латвию, Грецию, Италию, Словению, Бельгию, Литву и действующего чемпиона мира Германию. Сразу за Эстонией идет действующая чемпионка Европы Испания, проигравшая обе битвы в отборочном окне.