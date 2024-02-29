Государственный суд рассмотрит конституционность увязывания законопроектов с вотумом доверия

В начале января президент Алар Карис обратился в Государственный суд с просьбой признать неконституционными Закон о земельном налоге и Закон о внесении изменений в Закон об организации налогообложения, принятые 23 ноября прошлого года с помощью вынесения вотума недоверия в Рийгикогу.

Для получения более точных разъяснений по ключевым вопросам дела и чтобы услышать непосредственное обсуждение между участниками процесса Госсуд решил рассмотреть дело на открытом заседании.

По словам Неле Сийтам, члена Судебной коллегии конституционного надзора Государственного суда, дело имеет очень широкий общественный резонанс, поскольку затрагивает функционирование демократии в целом.

«Увязывая законопроект с вотумом доверия, правительство берет на себя часть полномочий Рийгикогу по принятию законов. Безусловно, окончательное решение о принятии или отклонении закона принимает Рийгикогу, но парламент не может выносить решений относительно внесении изменений в законопроект», - объяснила Сийтам. Она добавила, что «поскольку воля народа реализуется в первую очередь через принятие законов, увязывание законопроектов с вотумом доверия затрагивает нас всех».

За ходом открытого заседания можно будет следить как онлайн, так и на месте в Тарту.