Нотариус: нельзя все делать по примеру Швеции - там другое право и другие сделки с недвижимостью

«Предположим, что сумма подлежащего рефинансированию кредита составляет 100 000 евро. Сумма ипотеки может быть в полтора раза больше суммы кредита, то есть около 150 000 евро для кредита в размере 100 000 евро. С 1 февраля прошлого года соблюдение нотариальной формы для заключения сделки о передаче ипотеки больше не требуется, однако при смене держателя ипотеки соглашение об изменении обеспеченных требований должно быть заключено в нотариально заверенной форме, плата за которое составляет немногим более 50 евро, плюс налог с оборота. На мой взгляд, имеет смысл потратить эту сумму на юридическую защищенность своего жилья на ближайшие годы», - сказала Саар-Йохансон.

«Если подготовкой договоров передачи ипотеки, содержанием договоров залога и регистровыми операциями начнут заниматься банки, мелкие кредиторы или другие заинтересованные в рефинансировании лица, они станут взимать за это плату за услугу, соответствующую рыночной цене, которая для клиента, конечно, не будет дешевле, чем установленная законом плата за оказанную нотариусом услугу.

Кроме того, как клиент, так и собственник обремененной ипотекой недвижимости останутся без беспристрастного и компетентного юридического совета, что, в свою очередь, в будущем может привести к обременительным и дорогостоящим судебным разбирательствам», - заявила Саар-Йохансон.

«Финансовая инспекция неоднократно приводила в пример практику Финляндии и Швеции, но в Финляндии и Швеции никогда не было латинского нотариата, там другое частное право и сделки с недвижимостью вообще следуют совершенно другой логике, – рассказала Саар-Йохансон. – Постоянный отъем отдельных задач у эстонских нотариусов на том основании, что их нет в соседних странах, подрывает не только силу эстонского нотариата, но и в целом силу нашей системы частного права и регистров».