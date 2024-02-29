Видео ⟩ На юниорском чемпионате мира по фигурному катанию Арлет Леванди установил личный рекорд

Леванди успешно выполнил все прыжки в короткой программе - двойной аксель, тройной лутц, каскад: тройной флип и тройной тулуп. Судьи оценили его выступление на 75,43 балла. Таким образом, Арлет Леванди обновил личный рекорд, до этого он был 75,10.

С этим результатом Леванди после короткой программы занял восьмое место, но разница среди фигуристов ничтожно мала. Лидером является кореец Кинкю Со (80,58), за ним следуют француз Франсуа Пито (78,79) и словак Адам Хагара (78,02).

Короткая программа еще одного эстонского фигуриста - Егора Марченко, оказалась не самой лучшей. Он справился с двойным акселем, но в следующих двух - каскадном тройном флипе, тройном тулупе и тройном акселе - были ошибки при приземлении.

Тем самым Марченко, чья высшая оценка в короткой программе составляет 55,58, заработал у судей в Тайбэе 51,90 балла, заняв 34-е место в соревновании среди 41 спортсмена. Он не прошел квалификацию в произвольную программу. Произвольная программа среди юниоров запланирована на субботу в Тайбее.

Короткая программа, мужчины. Выступление Марченко на 1.26.20, выступление Леванди на 5.03.55.