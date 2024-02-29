За музейные автомобили тоже придется платить налог? Отвечает министр

«У нас имеется договоренность, это также было прописано в законопроекте, что мы в сотрудничестве с Министерством культуры разработаем меру, с помощью которой владельцам старых и раритетных транспортных средств будет компенсироваться уплаченный ими транспортный налог задним числом», - пояснил министр финансов. Он добавил, что необходимым условием для этого является то, что автомобили должны быть выставлены на всеобщее обозрение.

Поскольку переговоры о точных условиях меры в сотрудничестве с Министерством культуры, представителями частных музеев и Союзом эстонских клубов старинной техники только начинаются, более подробная информация о мере пока не разглашается.

Беспокойство обоснованно

«Обеспокоенность музеев понятна, но сначала мы дождемся результатов переговоров. Мы также хотим сохранить историю и чтобы музеи могли продолжать знакомить публику со своими старыми и интересными автомобилями, и мы также будем это учитывать при налогообложении», - подтвердил министр финансов.

Размер налога на использование старых автомобилей зависит от возрастного коэффициента: для автомобилей старше 20 лет он составляет всего 50 евро в год - никто не будет платить больше.