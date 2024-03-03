Его дом в Кадриорге ⟩ Как жил и что пел перед смертью легендарный мэр Таллинна

Впервые и всего на один день распахнул свои двери дом Яана Поска на одноименной улице в Кадриорге. Естественно, что мы не преминули воспользоваться этой возможностью и заглянули в гости. Не хочется делить повествование на тематические части: сначала про историю, потом про биографию, потом про реставрацию... Хочется передать атмосферу этого необычного дома, поэтому давайте просто зайдем.

Первое знакомство

Калитка открыта, красивый деревянный дом, выкрашенный в приятный светло-зеленый цвет, можно обойти кругом, украдкой заглядывая в окна: внутри горят хрустальные люстры, видны перемещающиеся по комнатам фигуры, и кажется, что вот сейчас, стоит открыть дверь, тебя встретит сам Яан Поска: небольшого роста, лысый, с бородкой и густыми усами, в щегольском сюртуке и с неизменным портфелем… Он вежливо кивнет и удалится в кабинет.

Тийа Юхкам следит, чтобы в доме Яана Поска все всегда было в порядке. Фото: Вера Копти.

Но нет, гостей встречала обаятельная женщина - управляющая домом, или как она себя называет по-эстонски, perenaine, Тийа Юхкам. В программе была объявлена ее лекция, но Тийа находилась среди гостей постоянно, отвечала на вопросы, показывала, рассказывала… «Я – не историк, - сказала она. - Я всего лишь хозяйка, которая следит, чтобы дом был в порядке».

Обычно дом закрыт, посетить можно только мемориальный зал, да и то по договоренности, а красивые комнаты, предназначенные для торжественных приемов, встреч делегаций и семинаров столичной мэрии, недосягаемы.