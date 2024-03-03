Февраль – месяц, тесно связанный с историей нашей страны. 2 февраля отметили годовщину Тартуского мира, 24-го – День независимости. С этими событиями было связано еще одно, не такое заметное, но не менее важное для горожан.
Его дом в Кадриорге ⟩ Как жил и что пел перед смертью легендарный мэр Таллинна
Впервые и всего на один день распахнул свои двери дом Яана Поска на одноименной улице в Кадриорге. Естественно, что мы не преминули воспользоваться этой возможностью и заглянули в гости. Не хочется делить повествование на тематические части: сначала про историю, потом про биографию, потом про реставрацию... Хочется передать атмосферу этого необычного дома, поэтому давайте просто зайдем.
Первое знакомство
Калитка открыта, красивый деревянный дом, выкрашенный в приятный светло-зеленый цвет, можно обойти кругом, украдкой заглядывая в окна: внутри горят хрустальные люстры, видны перемещающиеся по комнатам фигуры, и кажется, что вот сейчас, стоит открыть дверь, тебя встретит сам Яан Поска: небольшого роста, лысый, с бородкой и густыми усами, в щегольском сюртуке и с неизменным портфелем… Он вежливо кивнет и удалится в кабинет.
Но нет, гостей встречала обаятельная женщина - управляющая домом, или как она себя называет по-эстонски, perenaine, Тийа Юхкам. В программе была объявлена ее лекция, но Тийа находилась среди гостей постоянно, отвечала на вопросы, показывала, рассказывала… «Я – не историк, - сказала она. - Я всего лишь хозяйка, которая следит, чтобы дом был в порядке».
Обычно дом закрыт, посетить можно только мемориальный зал, да и то по договоренности, а красивые комнаты, предназначенные для торжественных приемов, встреч делегаций и семинаров столичной мэрии, недосягаемы.
В эту виллу, со съемной квартиры на улице Лай, переехал в 1908 году тогдашний председатель городского собрания, юрист, многодетный отец и любящий муж Яан Поска. Он еще не знал, что станет мэром Таллинна, затем министром иностранных дел Эстонской республики и за месяц до своей смерти, в 1920-м году, успеет оставить свою подпись на знаменитом документе, известном как «Мирный договор между Россией и Эстонией».
Когда подающий надежды юрист Яан Поска, говорящий по-эстонски и по-немецки с заметным русским акцентом, посватался к дочери местного купца шведских кровей Экстрёма, тот ответил, что приданого за дочерью Констанцией не даст. Это Поска не остановило. Молодые несколько лет жили на съемных квартирах – то на Пикк, то на Лай, но детей становилось все больше, и настала пора покупать дом. Маленькое отступление: всего у Поска было девять детей, один из них - Георг - умер от туберкулеза в раннем возрасте. Дочери, кстати, носили русские имена: Ксения, Вера, Нина, Елена, Анна, Татьяна…
Сохранились воспоминания, как Яан катал Констанцию по городу на извозчике и довез до Кадриорга, который произвел на нее, выросшую в Старом городе, большое впечатление. Результатом этой поездки, возможно, и стала покупка дома на Песчаной улице.
Со всеми удобствами
В начале ХХ века дом считался очень современным: здесь было электричество и, как рассказала Тийа, даже пылесос! Известен и номер телефона: 522. Судя по сохранившимся фотографиям, комнаты были со вкусом обставлены: Констанция любила антиквариат.
Немногочисленные подлинные вещи семьи Поска размещены в музейной части дома. Это – секретер с часами и стул около него. Еще сервиз в витрине и пара картин. Главный экспонат – тот самый портфель – потертый, небрежно зашитый… В остальных помещениях интерьеры умело стилизованы под начало XX века: много югенда, красивых предметов декора – вазы, подсвечники, люстры. В библиотеке, где когда-то располагался кабинет Поска, на полках современные, не ему, а нам с вами современные книги, среди которых много на русском языке, что вполне понятно: Поска вырос в русскоязычной семье.
Как рассказала Тийа Юхкам, Поска перепланировал купленный дом для нужд своего многочисленного семейства: несколько маленьких детских, кабинет, библиотека, салон, зал для заседаний, зимний сад… На втором этаже были спальни и будуар супруги. К сожалению, впоследствии дом столько раз перестраивался, что сам Поска вряд ли бы сейчас узнал свое семейное гнездо. В первозданном виде сохранились только лестница на второй этаж да резной деревянный потолок в одной из комнат.
Зато заботами города в доме создан некий собирательный «кабинет мэра». Да, Поска с 1913 по 1917 год был городским головой, наверное, поэтому и появился такой новодел: кабинет с рабочим столом, оснащенным компьютером (!), диваном, государственным и городским флагами и – как без этого - витриной с подарками от каких-то делегаций. «За этим столом в свою бытность мэром сиживал Сависаар, - рассказала Юхкам. – Да и Кылварт во время приемов туда заглядывает».
Спасительный фонд
Через три года после смерти Поска не стало его жены. Младших детей забрали родственники, а дом сдали внаем. В течение шести лет в нем располагалось итальянское посольство, затем работал Союз женщин и организация по защите детей. А в советское время – ДОСААФ. В 90-е годы дом значительно пострадал – пустовал, горел, был захвачен бродягами.
К счастью, в 2001 году, по гражданской инициативе был создан Фонд Яана Поска, активные члены которого решили спасти дом известного государственного деятеля и многое сделали, чтобы заключить договор с городом Таллинном о реставрации исторического здания. А в 2006 году, согласно утвержденному Таллиннской мэрией проекту, на восстановление дома известного политика и бывшего мэра Таллинна Яана Поска в Кадриорге было выделено в общей сложности 6,3 миллиона крон. Тогда казалось, что это – огромные деньги. Но и работа предстояла огромная. Примечательно, что реставрация закончилась в 2008 году – ровно через сто лет после переезда в этот дом семьи Яана Поска.
Сейчас в мемориальных комнатах можно увидеть ужасающие фотографии: вандалы превратили в руины красивый дом, наполненный детским смехом, музыкой, разговорами, шелестом шелковых юбок, запахом сигар и ароматом коньяка, до которого Поска был большой охотник: здесь собиралась эстонская и петербургская элита. Многие вопросы Поска решал не выходя из дома. В 1917 году он был назначен комиссаром Временного правительства в Эстляндской губернии. Говорят, что в это время в доме Поска бывал замечен специально приезжавший из Петрограда Александр Керенский, бывший тогда министром юстиции Временного правительства.
Последняя песня
Бесспорно, главной целью Поска было добиться для Эстонии суверенитета. Поэтому его дом можно считать своего рода колыбелью Тартуского мира. «Тогда говорили - в немецком обществе на русском языке обсуждались эстонские дела», - заметила Тийа Юхкам.
О Поска рассказывают много разного. Так, например, есть подтвержденный факт, почему Тартуский договор был подписан 2 февраля, хотя стороны обо всем договорились накануне - первого. Оказывается, участники переговоров к вечеру были настолько пьяны, что им было не до подписей.
Есть и легенда о смерти Яана Поска. «Это только легенда», - несколько раз, начиная рассказ, подчеркнула Юхкам. Поска был очень музыкальным человеком, в доме был рояль, был граммофон, сам он все время что-то напевал. Причем пел всегда по-русски – народные песни, частушки, что-то религиозное – он был православным. И никогда не пел по-эстонски. В утро его смерти, повторюсь, через месяц и пять дней после подписания Тартуского договора, домашние услышали его пение. «Проснулся, поет, это было привычно, - взволнованно рассказывает Тийа. – Но что-то странное было в этом пении. Когда прислушались – обомлели: он пел гимн Эстонии». Это была последняя песня в жизни Поска. Его не стало в 54 года. «Он хорошо понимал Россию», - сказала Тийа. Понял бы он Россию сегодняшнюю?
Справка
Дом по адресу улица Поска, 8 построен в 1875 году купцом Хольмбергом по проекту архитектора Николая Тамма-старшего. Следующие собственники – доктор Берг в 1887-м и некто Й. фон Худен в 1900 году - увеличили площадь строения, Автором проектов перестройки был тот же Николай Тамм. В 1907 году дом приобрел Яан Поска и в 1910 году сделал очередную, третью пристройку.
Реставрация дома продолжалась с 2005 по 2007 год. Работы проводила компания Tarrest Ehitus OÜ. Проектировщик – Хейно Ууэталу, архитектор – Иллар Каннельмяэ, архитектор интерьеров - Майле Грюнберг.