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Правительство Эстонии решило продать авиакомпанию Nordica

BNS
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Самолет Nordica.
Самолет Nordica. Фото: Nordic Aviation Group

На заседании в четверг правительство одобрило решение дать министру климата согласие на передачу 100 процентов принадлежащих государству акций Aktiaseltsi Nordic Aviation Group (NAG).

Государство передаст 400 тысяч акций номинальной стоимостью в десять евро, стоимость акций будет определена путем конкурсных торгов. Государство продает Nordica, поскольку компания предлагает аутсорсинговые услуги, и нет оснований предполагать, что компания может начать предлагать услуги перелетов из Таллинна. Таким образом, у компании нет стратегической цели для Эстонского государства, заявили в пресс-службе правительства.

Компания NAG была основана в октябре 2015 года. При создании компании основными целями были обеспечение авиасообщения с Таллинном, создание конкуренции на авиационном рынке и коммерчески устойчивая деятельность.

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