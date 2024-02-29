На заседании в четверг правительство одобрило решение дать министру климата согласие на передачу 100 процентов принадлежащих государству акций Aktiaseltsi Nordic Aviation Group (NAG).
Для подписчиков
Правительство Эстонии решило продать авиакомпанию Nordica
Государство передаст 400 тысяч акций номинальной стоимостью в десять евро, стоимость акций будет определена путем конкурсных торгов. Государство продает Nordica, поскольку компания предлагает аутсорсинговые услуги, и нет оснований предполагать, что компания может начать предлагать услуги перелетов из Таллинна. Таким образом, у компании нет стратегической цели для Эстонского государства, заявили в пресс-службе правительства.