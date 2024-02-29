Правительство Эстонии решило продать авиакомпанию Nordica

Государство передаст 400 тысяч акций номинальной стоимостью в десять евро, стоимость акций будет определена путем конкурсных торгов. Государство продает Nordica, поскольку компания предлагает аутсорсинговые услуги, и нет оснований предполагать, что компания может начать предлагать услуги перелетов из Таллинна. Таким образом, у компании нет стратегической цели для Эстонского государства, заявили в пресс-службе правительства.