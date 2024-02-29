Мужчина разбил кулаком боковое стекло автомобиля, и напал на несовершеннолетнего

Этим нападающим был на тот момент 28-летний, а ныне 30-летний Марко Реэпалу. Почему он так поступил, трудно предположить. Как сообщила советник по связям с общественностью прокуратуры Лисанна Мяннилаан, предпосылок для неожиданного удара кулаком, разбившего окно автомобиля, по всей видимости, не было. Человек просто внезапно разбил окно, а затем ударил сидящего в машине человека. Неизвестно, употреблял ли Реэпалу что-либо опьяняющее, например, алкоголь, поскольку это не было расследовано в рамках уголовного дела.