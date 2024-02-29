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Мужчина разбил кулаком боковое стекло автомобиля, и напал на несовершеннолетнего

Кристо Ниглас
, репортер Pärnu Postimees
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Как сообщила советник по связям с общественностью прокуратуры Лисанна Мяннилаан, предпосылок для неожиданного удара кулаком, разбившего окно автомобиля, по всей видимости, не было
Как сообщила советник по связям с общественностью прокуратуры Лисанна Мяннилаан, предпосылок для неожиданного удара кулаком, разбившего окно автомобиля, по всей видимости, не было Фото: Urmas Luik

Opel Corsa останавливается на перекрестке Порт-Артури в центре Пярну. Водитель ждет зеленого света на светофоре, как вдруг чей-то кулак одним ударом разбивает стекло со стороны пассажира. Осколки стекла летят в лицо, правый бок и под одежду сидящего рядом с водителем несовершеннолетнего, в его правый бок и под одежду.

Затем нападающий одной рукой хватает несовершеннолетнего за одежду, а другой бьет его по груди.

Этим нападающим был на тот момент 28-летний, а ныне 30-летний Марко Реэпалу. Почему он так поступил, трудно предположить. Как сообщила советник по связям с общественностью прокуратуры Лисанна Мяннилаан, предпосылок для неожиданного удара кулаком, разбившего окно автомобиля, по всей видимости, не было. Человек просто внезапно разбил окно, а затем ударил сидящего в машине человека. Неизвестно, употреблял ли Реэпалу что-либо опьяняющее, например, алкоголь, поскольку это не было расследовано в рамках уголовного дела.

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