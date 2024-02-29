Opel Corsa останавливается на перекрестке Порт-Артури в центре Пярну. Водитель ждет зеленого света на светофоре, как вдруг чей-то кулак одним ударом разбивает стекло со стороны пассажира. Осколки стекла летят в лицо, правый бок и под одежду сидящего рядом с водителем несовершеннолетнего, в его правый бок и под одежду.
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Мужчина разбил кулаком боковое стекло автомобиля, и напал на несовершеннолетнего
Затем нападающий одной рукой хватает несовершеннолетнего за одежду, а другой бьет его по груди.