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Сотрудникам советуют не покидать помещения компании во время обеденного перерыва

rus.postimees.ee
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Фото носит иллюстративный характер.
Фото носит иллюстративный характер. Фото: Postimees

Руководство компании по здравоохранению Kaiser Permanente посоветовало сотрудникам центрального офиса в США не покидать помещения компании во время обеденного перерыва, так как в компании считают, что существует высокий риск стать жертвами преступников на улицах, сообщает Fox Новости.

Штаб-квартира Kaiser находится в Окленде, Калифорния. Калифорния – один из самых богатых штатов США. Окленд находится в непосредственной близости от Сан-Франциско, примерно в 15 минутах езды.

По данным Fox News, руководство рекомендовало оставаться в помещении офиса во время обеда, поскольку несколько их сотрудников недавно стали жертвами преступлений. Кроме того, в Окленде в настоящее время высокий уровень преступности.

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