Сотрудникам советуют не покидать помещения компании во время обеденного перерыва

Штаб-квартира Kaiser находится в Окленде, Калифорния. Калифорния – один из самых богатых штатов США. Окленд находится в непосредственной близости от Сан-Франциско, примерно в 15 минутах езды.

По данным Fox News, руководство рекомендовало оставаться в помещении офиса во время обеда, поскольку несколько их сотрудников недавно стали жертвами преступлений. Кроме того, в Окленде в настоящее время высокий уровень преступности.