Руководство компании по здравоохранению Kaiser Permanente посоветовало сотрудникам центрального офиса в США не покидать помещения компании во время обеденного перерыва, так как в компании считают, что существует высокий риск стать жертвами преступников на улицах, сообщает Fox Новости.
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Сотрудникам советуют не покидать помещения компании во время обеденного перерыва
Штаб-квартира Kaiser находится в Окленде, Калифорния. Калифорния – один из самых богатых штатов США. Окленд находится в непосредственной близости от Сан-Франциско, примерно в 15 минутах езды.