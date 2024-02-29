Аго Кыргвеэ освобожден от должности. Назначен новый руководитель Нарвской больницы

«Я благодарю Аго Кыргвеэ за вклад в руководство больницей. Аго Кырвеэ - уважаемый врач, за три года он проделал большую работу, чтобы повысить доступность и качество медицинской помощи в Нарве. Однако, к сожалению, с его стороны также имели место злоупотребление служебным положением и нарушение финансовой дисциплины. В связи с этим совет принял решение освободить Аго Кыргвеэ от занимаемой должности и назначить нового руководителя больницы. О нарушениях со стороны Аго Кыргвеэ мы намерены сообщить в полицию. Нового руководителя Нарвской больницы мы были вынуждены найти в срочном порядке, так как правление больницы состоит из одного члена, а учреждение не может работать без руководителя», - сказал председатель совета ЦУ «Нарвская больница» Алексей Евграфов.