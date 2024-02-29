В Швеции погибли три человека, попав под грузовой поезд

По данным полиции, происшествие произошло поздно вечером недалеко от главного железнодорожного вокзала Эребру.

«Пострадали пешеходы. В аварии, кроме поезда, другие транспортные средства не участвовали», - говорится в сообщении полиции. В действиях машиниста полиция не видит состава преступления.

«Ничто не указывает на что-то иное, кроме как на трагическую аварию», - сказал представитель пресс-службы полиции Матс Эман газете Dagens Nyheter.

По данным шведских СМИ, подобное происшествие случилось в декабре 2017 года недалеко от станции на юге Эребру - тогда погиб один человек, попав под поезд.

Обсуждался вопрос о сносе станции по соображениям безопасности, но поскольку многие люди используют ее для поездок на работу, станция была оставлена, сообщил пресс-секретарь Шведского управления транспорта Бенгт Олссон новостному агентству TT.