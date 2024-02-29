«Самое тупое, что я слышал». Карлсон прокомментировал свое громкое интервью с Путиным

«Я думаю, это самое тупое, что я когда-либо слышал. Я так и не понял, что это значит. Денацификация? Я сам антинацист, але не существует никакого нацистского движения в 2024 году. Это просто способ назвать людей злом. Называть их (ред. украинцев) нацистами, это как-то по-детски», - рассказал Такер Карлсон в подкасте «Lex Fridman».

В течение интервью Лекс Фридман поинтересовался, почему Карлсон не стал оппонировать словам Путина о нацистах в Украине, если он счел их неправдивыми. Карлсон ответил:

«Я почувствовал что наши позиции настолько сильно расходятся, что мы никогда… Я подумал: «Вообще не понимаю, о чем он говорит». Но когда я понял, что он на самом деле в это верит, то сказал себе: «Блин, это просто ужасно дико звучит». Не могу вспомнить много примеров, когда ты берешь у кого-то интервью, и они говорят что-то подобное».

Во время интервью с Путиным Карлсон практически не задавал острых вопросов и не опровергал утверждения российского президента. Заявления Путина и российской пропаганды о «нацистах в Украине» звучат почти каждый день; в СМИ появлялось множество неопровержимых подтверждений, что они не соответствуют действительности, передает Русская служба Би-би-си.