Премьер-министр России Михаил Мишустин одобрил запрет на экспорт бензина, который начнет действовать с 1 марта и продлится шесть месяцев, передает портал ERR.
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Россия на полгода вводит запрет на экспорт бензина
Запрет будет действовать полгода и призван компенсировать спрос на топливо во время летних отпусков, полевых работ и плановых остановок на ремонты нефтеперерабатывающих заводов. Кроме того, правительство может обязать нефтяные компании увеличить продажи дизельного топлива на бирже до 16 процентов от общего объема производства. Сейчас норма составляет 12,5 процентов.