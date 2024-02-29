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Россия на полгода вводит запрет на экспорт бензина

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Заправка Лукойл в Москве.
Заправка Лукойл в Москве. Фото: YURI KOCHETKOV

Премьер-министр России Михаил Мишустин одобрил запрет на экспорт бензина, который начнет действовать с 1 марта и продлится шесть месяцев, передает портал ERR.

Запрет будет действовать полгода и призван компенсировать спрос на топливо во время летних отпусков, полевых работ и плановых остановок на ремонты нефтеперерабатывающих заводов. Кроме того, правительство может обязать нефтяные компании увеличить продажи дизельного топлива на бирже до 16 процентов от общего объема производства. Сейчас норма составляет 12,5 процентов. 

Вводимое ограничение на экспорт бензина не будет распространяться на страны Евразийского экономического сообщества, а также на Монголию и Узбекистан и на самопровозглашенные Южную Осетию и Абхазию.

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