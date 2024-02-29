Вечером, 29 февраля, с поста руководителя Нарвской больницы решением совета был снят Аго Кыргвеэ несмотря на то, что большая часть коллектива больницы вступилась за него. На его место пришел Юллар Ланно, которого назначили без конкурса.
«Не хотим, чтобы больница превратилась в местечковый лазарет»: больничная битва в Нарве окончена?
Совещание совета состоялось в здании Нарвской ратуши. На нем присутствовали все члены совета, среди которых - Алексей Евграфов, Вадим Орлов, Алексей Мяги и Екатерина Голубцова. Также был приглашены мэр Нарвы Яан Тоотс и Аго Кыргвеэ. Около 19 вечера совет закончил заседание и вышел к журналистам с новым председателем совета - Юлларом Ланно.
В это время перед Ратушой собралось около 200 медиков и горожан, которые обвинили власти Нарвы и совет в политизации медицины и называли снятие Кыргвеэ с должности безобразием.
Юллар Ланно окончил медицинский факультет Тартуского университета, работал в Клинике Тартуского университета, Северо-Эстонской региональной больнице, Ляэне-Таллиннской центральной больнице, Центральной больнице Хельсинкского университета, нидерландском концерне по исследованию лекарств Stickares и в предприятии по производству медицинских товаров Instrumentarium OY.
Занимал должность руководителя Департамента здоровья с 2020 по 2021 год. Был вынужден покинуть пост из-за скандала с испорченными вакцинами, которые пришли в негодность на центральном холодном складе департамента из-за поломки техники и отсутствия должного контроля.
«Сейчас люди очень встревожены и нервны из-за сложившейся ситуации. Я считаю, что задача журналистов - успокоить всех. У больницы большие планы, и руководитель не может воплотить их в жизнь в одиночку, это совместная работа в том числе и всех тех 700 человек, которые работают в больнице», - рассказал Ланно после окончания совета.
По словам Ланно, многие работники больницы уже знают, кто он, и чем занимался ранее. «Я сделаю со своей стороны все возможное, чтобы Нарвская больница была именно такой, какой ее видел Аго Кыргвеэ», - подчеркнул он. Ланно добавил, что понимает, как ведется работа совета и готов к продуктивному сотрудничеству. Новый руководитель больницы довольно хорошо говорит по-русски.
Ланно пошутил, что для начала он хочет получить рабочий компьютер и узнать всех своих коллег. К работе он приступит уже завтра, первого марта. В Таллинне у Ланно жена, но он собирается переехать в Нарву и найти здесь жилье. «У меня уже есть план», - поделился Ланно, не вдаваясь в подробности.
Что касается Аго Кыргвеэ, которого сняли с должности, то работать в больнице он не продолжит. Член совета и депутат Нарвского горсобрания Алексей Евграфов (Центристская партия) заявил, что совет обратится в полицию и будет заниматься финансовыми нарушениями со стороны Кыргвеэ.
«Мы намерены разобраться. Мы наймем юридического консультанта, который сделает дополнительный финансовый аудит и посмотрим, в какой состоянии больница, и тогда уже будем принимать решения», - заявил Евграфов, добавив, что на данный момент уже было принято два очень важных решения, которые позволят усилить контроль за работой больницы.
«Сегодня было принято решение о том, чтобы создать аудиторский комитет, который усилит внутренний контроль за финансами больницы. Второе решение, которое мы будем предлагать депутатам - это найти для больницы второго члена правления. Два члена правления, на мой взгляд, это тот фактор, который может снизить риски злоупотребления положением одним человеком», - сказал депутат.
Rus.Postimees также поинтересовался у Алексея Евграфова, что ждет медиков, принявших участие в пикете в поддержку Кыргвеэ. Ходили слухи, что они могут быть привлечены к ответственности вместе с Кыргвеэ. Евграфов эти слухи опроверг, заявив, что никаких проблем у работников больницы не будет.
«Там было много врачей, которые стояли с плакатами, кричали оскорбления. Но не будет никаких репрессий, никто не будет показывать пальцем. Ни у кого нет цели превратить больницу в местечковый лазарет. Наша главная задача - восстановить рабочий мир и спокойствие в больнице», - сказал он.
Мэр Нарвы Яан Тоотс сказал, что Кыргвеэ, как врач, был хороший. Претензии к нему у совета, как к «управленцу». «Когда человек постоянно нарушает финансовую дисциплину, это нехорошо. Купил машину без одобрения совета, сделал трудовой договор с самим собой. Это ни в какие рамки не лезет. Мы сказали ему спасибо за работу, как врачу, но мы не можем начинать строительство новой больницы, если не соблюдаем другие юридические законы», - пояснил он.
Тоотс отметил, что совет рад, что на место Кыргвеэ был назначен Ланно. Переговоры с Ланно вел председатель совета, а предложил его кандидатуру сам Яан Тоотс. Он добавил, что не имеет ничего против пикета, организованного медиками. «Поддерживая его, они может и не знали, что поддерживают человека, который нарушает закон», - сказал Тоотс.
Аго Кыргвеэ не согласен с обвинениями совета и намерен обратиться к юристу за помощью. «Члены советы тяжело трудились, чтобы найти на меня хоть что-то. На каждого руководителя можно что-то найти, если постараться, но это не значит, что сразу нужно организовать инквизиционный суд. Я работал честно, требовал того же самого от остальных и я не чувствую за собой никакой вины», - сказал Кыргвеэ.
По словам уже бывшего руководителя Нарвской больницы, за годы его работы больница вышла на европейский уровень, а персонал заговорил по-эстонски и больше не чувствует себя рабами. На заседании совета Кыргвеэ формально поблагодарили за работу. «А потом попросили покинуть зал», - сообщил Кыргвеэ журналистам.