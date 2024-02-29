«Не хотим, чтобы больница превратилась в местечковый лазарет»: больничная битва в Нарве окончена?

«Там было много врачей, которые стояли с плакатами, кричали оскорбления. Но не будет никаких репрессий, никто не будет показывать пальцем. Ни у кого нет цели превратить больницу в местечковый лазарет. Наша главная задача - восстановить рабочий мир и спокойствие в больнице», - сказал он.

Мэр Нарвы Яан Тоотс сказал, что Кыргвеэ, как врач, был хороший. Претензии к нему у совета, как к «управленцу». «Когда человек постоянно нарушает финансовую дисциплину, это нехорошо. Купил машину без одобрения совета, сделал трудовой договор с самим собой. Это ни в какие рамки не лезет. Мы сказали ему спасибо за работу, как врачу, но мы не можем начинать строительство новой больницы, если не соблюдаем другие юридические законы», - пояснил он.

Тоотс отметил, что совет рад, что на место Кыргвеэ был назначен Ланно. Переговоры с Ланно вел председатель совета, а предложил его кандидатуру сам Яан Тоотс. Он добавил, что не имеет ничего против пикета, организованного медиками. «Поддерживая его, они может и не знали, что поддерживают человека, который нарушает закон», - сказал Тоотс.

Аго Кыргвеэ не согласен с обвинениями совета и намерен обратиться к юристу за помощью. «Члены советы тяжело трудились, чтобы найти на меня хоть что-то. На каждого руководителя можно что-то найти, если постараться, но это не значит, что сразу нужно организовать инквизиционный суд. Я работал честно, требовал того же самого от остальных и я не чувствую за собой никакой вины», - сказал Кыргвеэ.

По словам уже бывшего руководителя Нарвской больницы, за годы его работы больница вышла на европейский уровень, а персонал заговорил по-эстонски и больше не чувствует себя рабами. На заседании совета Кыргвеэ формально поблагодарили за работу. «А потом попросили покинуть зал», - сообщил Кыргвеэ журналистам.