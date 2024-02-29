В Газе более ста человек погибли в очереди за гуманитарной помощью

Инцидент произошел около 4:30 утра по местному времени, когда в район Ан-Наблуси в Газе прибыли около 30 грузовиков с гуманитарной помощью. Они двигались из южной части сектора на север. По утверждениям очевидцев, люди толпились вокруг машин в надежде получить еду, когда израильские танки и беспилотники открыли по ним огонь. Корреспондент «Аль-Джазиры» с места событий заявил, что вслед за стрельбой танки стали давить собравшихся, передает портал «Медуза».

По данным министерства здравоохранения Газы, подчиняющегося террористическому движению ХАМАС, в результате стрельбы погибли по меньшей мере 112 человек, еще 760 получили ранения. «Аль-Джазира» сообщает, что, вероятно, количество жертв будет расти, так как в близлежащих госпиталях невозможно обеспечить должный уход тяжелораненым из-за недостаточного количества топлива и лекарств.

Израиль подтвердил, что инцидент действительно имел место, однако отрицает, что военные целенаправленно обстреливали толпу. По версии ЦАХАЛ, после того как грузовики проехали израильский КПП в Газе, их окружили сотни человек, пытавшихся разграбить машины. Это привело к давке, которая и стала основной причиной гибели людей. Некоторые из них были сбиты грузовиками, пытавшимися проехать дальше.

Военные опубликовали видео с беспилотника, на котором видно, как сотни людей толпятся вокруг грузовиков с гуманитарной помощью; на кадрах автомобили едут прямо сквозь толпу.