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Разъяренные родители требуют вернуть деньги: волшебное шоу Вилли Вонки оказалось обманом!

rus.postimees.ee
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Семьям обещали цвета, радость, конфеты, волшебство и мастера шоколада Вилли Вонка, но их ждал серый склад.
Семьям обещали цвета, радость, конфеты, волшебство и мастера шоколада Вилли Вонка, но их ждал серый склад. Фото: Youtube

В шотландском Глазго родители собрались со своими детьми на развлекательное шоу «Willy Wonka Experience» о хозяине волшебной фабрики Вилли Вонки. Однако семьи, надеющиеся на магическое представление и сладкие угощения, покинули мероприятие расстроенными и даже в слезах, ведь вместо волшебного сказочного персонажа, знакомого по рассказам Роальда Даля, их встретил настоящий кошмар, сообщает Mail Online.

Посетителям стало ясно, что организовавший мероприятие «House of Illuminati» старался всячески сэкономить. Сами организаторы утверждают, что работают над тем, чтобы превратить обычные площадки для проведения мероприятий в волшебные миры, в которые смогут попасть их посетители. Однако «Willy Wonka Experience» совсем не соответствовал этому описанию.

Шоколадная вечеринка в Glasgow's Box Hub собрала большое количество семей. Вместо обещанной красочной вселенной, где сбываются мечты, семьи оказались в унылой серой комнате, наполненной пластиковыми грибами и плакатами с картинками, сгенерированными искусственным интеллектом. The Independent предлагает посмотреть видео, чтобы увидеть, насколько реклама отличалась от того, что на самом деле предлагалось посетителям!

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