Чемпион мира дисквалифицирован за допинг: я никогда не занимался мошенничеством

Погба, который сдал в августе прошлого года положительный тест на допинг, получил максимальное для подобных случаев наказание - четыре года дисквалификации. Его допинг-проба содержала следы запрещенного вещества - синтетического тестостерона. За использование аналогичного допинга ранее была назначена дисквалификация на срок от двух до четырех лет.