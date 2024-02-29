Звезда французского футбола Поль Погба дисквалифицирован на четыре года за допинг. Француз дал понять, что намерен добиваться справедливости в суде.
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Чемпион мира дисквалифицирован за допинг: я никогда не занимался мошенничеством
Погба, который сдал в августе прошлого года положительный тест на допинг, получил максимальное для подобных случаев наказание - четыре года дисквалификации. Его допинг-проба содержала следы запрещенного вещества - синтетического тестостерона. За использование аналогичного допинга ранее была назначена дисквалификация на срок от двух до четырех лет.