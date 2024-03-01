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Студия Postimees: Ида-Вирумаа справится с кризисом?

Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
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Кому реально удалось помочь за счет программы справедливого перехода? Налажена ли раздача средств из фонда? Сколько рабочих мест откроется в регионе?

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире представитель правительства в Ида-Вирумаа, бывший член правления VKG Яанус Пурга. Следите за беседой в 12:00!

  • Какие реальные проекты придут в регион?
  • Сколько рабочих мест откроется, а сколько закроется?
  • Заводу магнитов – быть или не быть?
  • В чем нуждается регион больше всего?
  • Куда смогут устроиться оставшиеся без работы учителя?
  • Каковы планы правительства по развитию региона?
  • Налажены ли контакты с местными органами власти?
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