Кому в реальности удалось помочь за счет программы справедливого перехода? Налажена ли раздача средств из фонда? Сколько рабочих мест откроется в регионе?
Студия Postimees: справится ли Ида-Вирумаа с кризисом?
На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире представитель правительства в Ида-Вирумаа, бывший член правления VKG Яанус Пурга.
Смотрите интервью в повторе!
- Какие реальные проекты придут в регион?
- Сколько рабочих мест откроется, а сколько закроется?
- Заводу магнитов – быть или не быть?
- В чем нуждается регион больше всего?
- Куда смогут устроиться оставшиеся без работы учителя?
- Каковы планы правительства по развитию региона?
- Налажены ли контакты с местными органами власти?