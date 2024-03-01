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Яанус Пурга: в Ида-Вирумаа займутся дизайном молекул и мясом из пробирки

Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
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  • Не сланцем единым будет жить регион
  • К 2027 году – более 1000 рабочих мест
  • Другого шанса обновить дома не будет

Сколько рабочих мест откроется в регионе? Кому в реальности удалось помочь за счет программы справедливого перехода? Налажена ли раздача средств из фонда? 

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире представитель правительства в Ида-Вирумаа, бывший член правления VKG Яанус Пурга

Выдержки из беседы:

– Четыре месяца как вы назначены на должность. Налажена ли раздача средств из Фонда справедливого перехода?

– Усиленно этим занимаюсь. Удалось смягчить критерии для предпринимателей, претендующих на средства справедливого перехода. На эти цели предусмотрено 193 млн евро. Всего в бюджете 353 млн евро. Уверяю, что прогресс есть. Однако работа еще не закончена.

– Кому действительно удалось помочь? Какие реальные проекты придут в регион?

– Сейчас готовится много проектов в сфере строительства. Реальные рабочие места отроются с 2025 года, процесс продолжится и в 2026 году.

Завод магнитов в I квартале следующего года примет на работу более 300 человек. Одновременно появятся и другие рабочие места. В этом году будет открыто порядка 50 мест. Максимально за счет средств справедливого перехода планируется создать 1100–1200 рабочих мест.

– Заводу магнитов – быть или не быть? Не возникнет ли проблем с реализацией проекта? СМИ недавно писали о том, владелец завода ведет бизнес за рекой Наровой, найден российский след…

– Мне здесь трудно давать какую-либо оценку. Отмечу лишь, что с каждым проектом связаны определенные риски. Именно поэтому Фонд справедливого перехода не складывает все яйца в одну корзину, то есть не пускает все средства только в один крупный проект. Цель фонда – создание многофункциональной экономики будущего, не зависящей во многом от сланца.

Отрадно, что о выделении средств ходатайствуют предприятия из самых разных сфер: от дизайна молекул до технологий создания искусственного мяса.

– Воспользовался ли регион средствами из других европейских фондов?

– Существуют разные региональные программы. Именно для Ида-Вирумаа сейчас открыт Фонд реновации жилой застройки. Бюджет составляет 9,6 млн евро. Предлагаются особо льготные условия! Финансируется 70% стоимости работ.

На данный момент уже подано 11 ходатайств. Это хороший показатель, если учитывать, что за минувшие 20 лет в Ида-Вирумаа было отремонтировано всего четыре дома.

– Утепление домов как никогда актуально на фоне резкого роста счетов за отопление?

– Это один из аргументов. Однако важнее всего то, что столь льготных условий позже уже не предложат.

– Наверняка население все же боится залезать в долги?

– Это правильно. Однако при 70-процентной поддержке еще 20% можно взять в долг, и останется найти только 10%. Эту сумму можно спросить и в Kredex. Шансом нужно воспользоваться! Советую всем жителям городов.

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: справится ли Ида-Вирумаа с кризисом?
Студия Postimees: справится ли Ида-Вирумаа с кризисом? Фото: Erik Prozes
  • Какие реальные проекты придут в регион?
  • Сколько рабочих мест откроется, а сколько закроется?
  • Заводу магнитов – быть или не быть?
  • В чем нуждается регион больше всего?
  • Куда смогут устроиться оставшиеся без работы учителя?
  • Каковы планы правительства по развитию региона?
  • Налажены ли контакты с местными органами власти?
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