Яанус Пурга: в Ида-Вирумаа займутся дизайном молекул и мясом из пробирки

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире представитель правительства в Ида-Вирумаа, бывший член правления VKG Яанус Пурга.

Выдержки из беседы:

– Четыре месяца как вы назначены на должность. Налажена ли раздача средств из Фонда справедливого перехода?

– Усиленно этим занимаюсь. Удалось смягчить критерии для предпринимателей, претендующих на средства справедливого перехода. На эти цели предусмотрено 193 млн евро. Всего в бюджете 353 млн евро. Уверяю, что прогресс есть. Однако работа еще не закончена.

– Кому действительно удалось помочь? Какие реальные проекты придут в регион?

– Сейчас готовится много проектов в сфере строительства. Реальные рабочие места отроются с 2025 года, процесс продолжится и в 2026 году.

Завод магнитов в I квартале следующего года примет на работу более 300 человек. Одновременно появятся и другие рабочие места. В этом году будет открыто порядка 50 мест. Максимально за счет средств справедливого перехода планируется создать 1100–1200 рабочих мест.

– Заводу магнитов – быть или не быть? Не возникнет ли проблем с реализацией проекта? СМИ недавно писали о том, владелец завода ведет бизнес за рекой Наровой, найден российский след…