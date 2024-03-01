Тартуский университет знаменит на весь мир во многом благодаря русскоязычной профессуре. Но если имя филолога Юрия Лотмана известно на всех континентах, то его современники-философы чаще перечисляются через запятую. Ученик Рэма Блюма - также отодвинутого в тень мыслителя - рассказал Rus.Postimees, как можно было даже в годы советской оккупации оставаться свободным человеком и почему реальный марксизм сохраняет актуальность, как бы ни хотелось его отменить.
Блюм рано понял, что существует два Советских Союза, и Сталин точно по схеме французской революции совершил бонапартистский переворот. Поэтому и в университете вам могли давать дисциплины, которые обслуживали власть, а могли давать такие, которые назывались так же, но угрожали этой власти по факту своего существования. Такой дисциплиной могла быть и настоящая марксистская философия, которую, конечно, уже в годы моей учебы было принято считать исключительно служанкой власти...