Тартуский университет знаменит на весь мир во многом благодаря русскоязычной профессуре. Но если имя филолога Юрия Лотмана известно на всех континентах, то его современники-философы чаще перечисляются через запятую. Ученик Рэма Блюма - также отодвинутого в тень мыслителя - рассказал Rus.Postimees, как можно было даже в годы советской оккупации оставаться свободным человеком и почему реальный марксизм сохраняет актуальность, как бы ни хотелось его отменить.