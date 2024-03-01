По данным Департамента статистики в четвертом квартале прошлого года валовой внутренний продукт (ВВП) снизился в сравнении с тем же периодом 2022 года на 2,7% и в последнем квартале составил в текущих ценах 9,9 миллиарда евро. В 2023 году ВВП Эстонии в целом снизился на 3% и в текущих ценах составил 37,7 миллиарда евро.
В прошлом году экономический спад составил 3%
По словам руководителя группы национальных счетов Департамента статистики Роберта Мюйрсеппа, на протяжении всего года в Эстонии наблюдался масштабный экономический спад. «Оказавших положительное влияние отраслей было немного, в наиболее весомых отраслях наблюдался спад. За год наибольшее положительное влияние оказали торговля и операции с недвижимым имуществом, отрицательное — отрасль информации и связи. При этом последняя отрасль во второй половине года уже оказывала положительное влияние», — объяснил Мюйрсепп.
В четвертом квартале наибольшее положительное влияние оказали сельское хозяйство, лесное и рыбное хозяйство, а также торговля. В энергетике, обрабатывающей промышленности, профессиональной, научной и технической деятельности, а также транспорте и складском хозяйстве наблюдался заметный спад. Влияние строительного сектора также было отрицательным, что продолжило длившуюся полтора года тенденцию.
Мюйрсепп отметил, что такого масштабного экономического спада не былo в Эстонии с тех пор, как лопнул пузырь на рынке недвижимости. «Даже в коронакризисный год оказавших положительное влияние отраслей было больше, чем в 2023 году. Однако следует отметить, что в прошедшем году продолжился рост в текущих ценах как валового внутреннего продукта, так и добавленной стоимости. Причиной слабых реальных результатов в последние два года стал быстрый рост цен, что повлияло на все отрасли », — отметил Мюйрсепп.
Год завершился положительным поступлением налогов и ростом частного потребления
В конце года рост цен замедлился, что привело к изменению тенденции во многих компонентах ВВП, и к концу периода снижавшиеся на протяжении года показатели стали расти. Добавленная стоимость сектора нефинансовых предприятий в четвертом квартале снизилась на 5,9%, при этом в финансовом секторе наблюдалось увеличение добавленной стоимости на 0,5%. По итогам года добавленная стоимость секторов сократилась на 4,4% и 5,2% соответственно. Самый слабый результат правительственного сектора отмечался в первом квартале, когда добавленная стоимость выросла лишь на 1,3%. В четвертом квартале она увеличилась на 4,4%, в целом за год — на 3,5%. Наибольшее изменение наблюдалось в поступлении налогов. Первые три квартала чистые налоги на продукты заметно сокращались, однако в четвертом квартале выросли на целых 6,3%. В результате снижение за год составило всего 1,9%.
В четвертом квартале изменилось и частное потребление: длившийся на протяжении года спад сменился на рост (+0,5%). Тем не менее, в целом за год частное потребление сократилось на 1,5%. В прошлом году более всего снизились затраты потребителей на другие товары и услуги, обустройство дома и отдых. Больше всего выросли затраты на связь, жилье, рестораны и отели. В четвертом квартале значительный рост наблюдался также в расходах на образование и транспорт. В целом в 2023 году расходы домохозяйств на товары сократились на 3,1%. Расходы на услуги остались почти на уровне прошлого года и увеличились на 0,3%.
Сократившееся в третьем квартале конечное потребление правительственного сектора в четвертом квартале выросло на 2%. В прошлом году потребление правительственного сектора в целом увеличилось на 0,9%.
В прошлом году в инвестициях и внешней торговле наблюдались трудности
2023 год в плане инвестиций был очень изменчивым, однако в четвертом квартале инвестиции остались почти на уровне прошлого года и снизились на 0,4%. Положительно выделились инвестиции правительственного сектора в машины и оборудование, в основное имущество оборонного назначения (+47,6%), а также инвестиции в другие здания и сооружения (+15,5%). При этом инвестиции нефинансовых предприятий в те же классы активов уменьшились соответственно на 13,8% и 6%. За год инвестиции в целом сократились на 3,4%. Наибольшее положительное влияние оказали инвестиции в жилые помещения: их рост составил 14,1%. Наиболее существенное отрицательное влияние оказали инвестиции в транспортные средства: их сокращение составило 41,1%.
Непростая ситуация во внешней торговле продолжилась и в четвертом квартале, когда экспорт товаров и услуг в целом сократился на 9%, а импорт — на 6,6%. Экспорт товаров сократился на 13,5%, импорт — на 10,1%. Наибольшее влияние на это оказали экспорт электроэнергии, продукции деревообрабатывающей и химической промышленности. В сфере услуг дела обстояли несколько лучше: экспорт услуг сократился лишь на 0,7%, а импорт вырос на 2,9%. Хозяйственную деятельность в сфере услуг преимущественно замедлил спад в транспортном секторе, основное влияние на это оказали железнодорожные транспортные услуги. В конце 2022 года доля внешней торговли составляла 86% от ВВП, однако к концу прошлого года она сократилась до 78%.
Согласно скорректированным по сезонам и на количество рабочих дней данным, ВВП уменьшился по сравнению с третьим кварталом на 0,7% и по сравнению с четвертым кварталом прошлого года — на 2,5%.
Данные национальных счетов отражают текущее положение дел в экономике страны. Экономический рост и спад измеряются преимущественно на основе показателей ВВП и валового национального дохода (ВНД). Чем выше эти показатели, тем лучше экономическая ситуация в стране и благосостояние ее жителей.
Департамент статистики проводит статистическую работу «Национальные счета» по заказу Министерства финансов с целью получить обзор текущей ситуации в экономике Эстонии.