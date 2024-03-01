В прошлом году экономический спад составил 3%

По словам руководителя группы национальных счетов Департамента статистики Роберта Мюйрсеппа, на протяжении всего года в Эстонии наблюдался масштабный экономический спад. «Оказавших положительное влияние отраслей было немного, в наиболее весомых отраслях наблюдался спад. За год наибольшее положительное влияние оказали торговля и операции с недвижимым имуществом, отрицательное — отрасль информации и связи. При этом последняя отрасль во второй половине года уже оказывала положительное влияние», — объяснил Мюйрсепп.

В четвертом квартале наибольшее положительное влияние оказали сельское хозяйство, лесное и рыбное хозяйство, а также торговля. В энергетике, обрабатывающей промышленности, профессиональной, научной и технической деятельности, а также транспорте и складском хозяйстве наблюдался заметный спад. Влияние строительного сектора также было отрицательным, что продолжило длившуюся полтора года тенденцию.

Мюйрсепп отметил, что такого масштабного экономического спада не былo в Эстонии с тех пор, как лопнул пузырь на рынке недвижимости. «Даже в коронакризисный год оказавших положительное влияние отраслей было больше, чем в 2023 году. Однако следует отметить, что в прошедшем году продолжился рост в текущих ценах как валового внутреннего продукта, так и добавленной стоимости. Причиной слабых реальных результатов в последние два года стал быстрый рост цен, что повлияло на все отрасли », — отметил Мюйрсепп.

Год завершился положительным поступлением налогов и ростом частного потребления