Таллиннский округ соцдемов определил, кого выдвинет на выборы в Европарламент

По словам лидера столичных социал-демократов Мадле Липпус, список кандидатов от Таллиннского округа получился разнообразным. «Новый состав Европарламента ждет много вызовов, наиболее важным из которых является обеспечение многогранной и стабильной поддержки Украины. В ситуации, когда экономика буксует, а зеленый поворот неизбежен, наша обязанность - придать последнему социальное значение. Зеленый поворот должен быть понятным и справедливым, ведь его целью является более благоприятная среда для наших детей», - сказала Липпус.

Она также отметила работу, проделанную нынешними депутатами Европарламента от Социал-демократической партии. «Марина Кальюранд и Свен Миксер проделали безусловно отличную работу по представлению интересов Эстонии в Европе, и округ поддержал их кандидатуры единогласно», - подчеркнула Липпус.

Присоединившийся к социал-демократам в начале года Танель Кийк поблагодарил Таллиннский округ партии за оказанное доверие.

«Я хочу внести свой вклад в превращение Социал-демократической партии в ведущую левоцентристскую политическую силу Эстонии. Если партия так решит, то я готов баллотироваться в Европарламент. В интересах Эстонии, чтобы в одной из крупнейших фракций Европарламента - социал-демократической - было бы по крайней мере два избранных из Эстонии депутата», - отметил Кийк.

Правление Таллиннского округа социал-демократов также утвердило своих кандидатов в руководящие органы партии. На пост председателя партии столичные соцдемы выдвинули кандидатуру нынешнего лидера партии Лаури Ляэнеметса. В качестве заместителей председателя партии округ хотел бы видеть Танеля Кийка, Евгения Осиновского, Лаури Паэвеэра и Рийну Сиккут.

Кандидатами от столичного округа в правление партии стали Марина Кальюранд, Свен Миксер, Марис Сильд, Йоозеп Вимм, Карин Паулус, Анто Лийват и Ханно Матто.

Съезд, на котором будет выбрано новое руководство партии и утвержден список кандидатов на выборы в Европарламент, пройдет 16 марта в Пайде.