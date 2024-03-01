В одной из стран ЕС будут конфисковывать автомобиль за лихачество

Позже транспортное средство будет продано с аукциона. Правила, предусматривающие такое наказание за превышение скорости, вступают в силу в стране с пятницы, 1 марта.

Как предупреждает Общегерманский автомобильный клуб (ADAC), водители, уже имеющие судимость за превышение скорости, будут подвергаться наказанию даже при езде со скоростью, превышающей допустимую на более, чем 60 км/ч в населенном пункте и более, чем на 70 км/ч за его пределами.

Если автомобиль не принадлежит водителю, допускается его временная конфискация на 14 дней. Это также относится к арендованным или взятым в лизинг автомобилям.

В 2021 году Австрия значительно увеличила штрафы за превышение скорости. Лихачам, превысившим допустимый лимит на 30 км/ч, теперь приходится платить не менее 150 евро. В особо серьезных случаях и для повторных нарушителей штраф может вырасти до 5000 евро, предупреждают в ADAC.

По австрийским законам допустимая скорость езды на легковом автомобиле массой до 3,5 тонны без прицепа в границах населенного пункта составляет 50 км/ч, за его пределами - 100 км/ч, на автобанах - 130 км/ч.