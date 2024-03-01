Экстремальные погодные условия повышают потребность в страховании ответственности

По словам менеджера EKsL по предотвращению ущерба Юлли Рейметс, экстремальные погодные условия увеличивают количество инцидентов в рамках страхования ответственности и размер убытков. «Частота и размеры ущерба от стихийных бедствий растут во всем мире. Поскольку штормы год от года становятся все более интенсивными, увеличивается как количество инцидентов в рамках страхования ответственности, так и масштабы повреждений», сказала Рейметс.

«Если самой распространенной причиной инцидента в рамках страхования ответственности в квартирах является прорыв трубы, значительная часть соответствующих страховых случаев в частных и многоквартирных домах связана со штормом. Многие инциденты в рамках страхования ответственности происходят, когда поваленное ветром дерево или летящие предметы наносят ущерб чужому имуществу, например, автомобилю, террасе соседа, крыше дома или теплице. Бывало и так, что оторванные ветром куски кровли или сдутые с крыши солнечные панели попадали в соседский сад» пояснила Рейметс, добавив, что инциденты в рамках страхования ответственности происходят реже, чем инциденты в рамках страхования жилья, но убытки по первым выше.

Средний ущерб в рамках страхования связанной с жильем ответственности составляет 1800 евро, что почти на пятую часть выше, чем средний ущерб в рамках страхования жилья.