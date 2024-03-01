По данным Союза страховых обществ Эстонии (EKsL), в результате шторма количество инцидентов с повреждением чужого имущества в рамках страхования ответственности собственников квартир и домов увеличивается до сорока раз. Если в последние годы в день в среднем происходило пять инцидентов, связанных со страхованием ответственности, то в штормовые дни их число порой превышало 200.
Экстремальные погодные условия повышают потребность в страховании ответственности
По словам менеджера EKsL по предотвращению ущерба Юлли Рейметс, экстремальные погодные условия увеличивают количество инцидентов в рамках страхования ответственности и размер убытков. «Частота и размеры ущерба от стихийных бедствий растут во всем мире. Поскольку штормы год от года становятся все более интенсивными, увеличивается как количество инцидентов в рамках страхования ответственности, так и масштабы повреждений», сказала Рейметс.
«Если самой распространенной причиной инцидента в рамках страхования ответственности в квартирах является прорыв трубы, значительная часть соответствующих страховых случаев в частных и многоквартирных домах связана со штормом. Многие инциденты в рамках страхования ответственности происходят, когда поваленное ветром дерево или летящие предметы наносят ущерб чужому имуществу, например, автомобилю, террасе соседа, крыше дома или теплице. Бывало и так, что оторванные ветром куски кровли или сдутые с крыши солнечные панели попадали в соседский сад» пояснила Рейметс, добавив, что инциденты в рамках страхования ответственности происходят реже, чем инциденты в рамках страхования жилья, но убытки по первым выше.
Средний ущерб в рамках страхования связанной с жильем ответственности составляет 1800 евро, что почти на пятую часть выше, чем средний ущерб в рамках страхования жилья.
По словам менеджера Swedbank по страхованию рисков Лийны Лакс, последний сильный шторм был в начале октября прошлого года. «Только мы возместили убытки на общую сумму более 550 000 евро в рамках страхования жилья. Большинство ущерба в рамках страхования ответственности было связано с падением деревьев. Например, одно упавшее дерево повредило крышу соседнего дома и нанесло ущерб на сумму более 16 000 евро», сказала Лакс.
«В одном случае в октябре прошлого года ураган сорвал крепления солнечных панелей. Разлетевшиеся солнечные панели повредили не только постройки клиента, но и стену соседского дома и крышу гаража. Страховка покрыла ущерб в размере 4100 евро», пояснила Лакс.
В день шторма число инцидентов в рамках страхования имущества в жилье увеличивается до 20 раз по сравнению со средним показателем. Каждый пятый случай повреждения имущества в результате шторма происходит в рамках страхования ответственности. В среднем на страхование ответственности приходится одна десятая часть от общего числа случаев имущественного ущерба.
Страхование ответственности обеспечивает покрытие ущерба, нанесенного другим людям, например, в том случае, если вы нечаянно затопите соседскую квартиру или если стоящее в вашем саду дерево во время шторма упадет на автомобиль соседа. Страхование ответственности можно оформить в сочетании со страхованием жилья или страхованием ответственности юридического лица.