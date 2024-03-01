Тормис Лайне продемонстрировал лучшее выступление в жизни

Лайне в первом спуске результат Лайне составил 51,85, но серебро ему принес второй спуск - 54,83 на втором спуске, он уступил лучшему горнолыжнику всего 0,01 секунды.

Таким образом, сумма двух спусков Лайне составила 1:46,68, он проиграл канадцу Деклану МакКормаку, пришедшему первым, на 0,20 секунды. Третьим стал американец Стэнли Бузек (+0,31).

Помимо результата Лайне, стоит отметить и лучший балл FIS в его карьере, а также в горнолыжном спорте Эстонии – 17,63. Пару дней назад в этом же месте Лайне выиграл этап, но тогда он набрал 19,89 очков FIS.

Континентальный кубок Северной Америки — обычный континентальный кубок, но в горнолыжном спорте это вторая сильнейшая серия после серии Кубка мира, разделенная на зоны: Европа, Северная Америка, Южная Америка, Дальний Восток и Австралия — Новая Зеландия.