Способность создать объект созерцания, который вызывал бы споры и дискуссии не только между искусствоведами, но и среди широкого круга домохозяек и политиков (прошу прощения за тавтологию) в нынешнем мире, где каждый день создаются потоки фастфуд-креатива, когда массовое производство и потребление информации стали нормой, способность создать нечто подобное – действительно уникальное событие.
Артем Дудченко ⟩ Забыть о войне и раке горла
Да, речь пойдет о нашумевшем арт-проекте «Момент» авторства Ребекки Парбус и Estookin, который показал современный Таллинн, если бы его бомбили.
Наверное, лишним будет объяснять, какой месседж авторы этих иллюстраций вкладывали в основу сюжета этих постеров, расположившихся на фоне их целых оригинальных прототипов. И кажется, что каждый сам для себя спокойно сделает вывод или не сделает, потому что давно живет с пониманием хрупкой стабильности мирной жизни как минимум в этой части Европы.
Но нет, оказывается, одни оппозиционные политики решили заработать политические баллы, сыграв роль заботливых родителей для наивных и глупеньких детей (граждан), которые, увидев изображения разрушенных в результате военных действий гражданских зданий Таллинна, могли вызвать увеличение уровня тревожности и депрессии. Другие посчитали, что месседж ясен, но не по адресу. Ведь аллюзия на то, что происходит в Украине никоим образом не может произойти в Эстонии, ведь амбиции Путина связаны исключительно с «целями специальной военной операции», ну а плакаты слишком суровы для психики незрелых консервативных избирателей.
Искусство может быть красивым, оставаясь в то же время страшным, гротескным или пугающим. Это не делает его менее значимым. Если люди испуганы или шокированы, они должны спросить себя, почему, а не выдвигать в ответ цензуру. (Мэрилин Мэнсон)
В мирной жизни также много опасностей связанных с утратой здоровья, жизни или жилья, из-за злоупотребления алкоголя, сигарет, наркотических веществ, нарушения правил дорожного движения и т.д.
Все мы настолько привыкли игнорировать эти опасности, что государству или органам местного самоуправления необходимо время от времени проводить «шоковую терапию» для граждан. Никого не пугали плакаты, где поезд мчится на детей в наушниках? Неужели никто ни разу не видел пачки сигарет, на которых картинки изображают онкологических заболеваниях, пародонтоз, рак горла?
Наконец, недавно тысячи жителей и гостей Таллинна могли наблюдать в центре столицы сотни вооруженных людей и десятки единиц военной техники, которая вполне себе может быть источником дополнительных психологических травм для некоторых категорий граждан, особенно тех кто был свидетелем боевых действий и оккупации.
Что же случилось теперь? Почему в условиях непрекращающейся военной агрессии России против Украины, постоянного подогревания российскими пропагандистами идеи восстановления Советского Союза в границах 1991 года, нам продают идею о том, что война в Украине никогда не выйдет за ее пределы?
Возможно, кто-то считает, что победа Украины не имеет четких условий. Но одновременно «непоражение» России в этой войне будет иметь самые очевидные последствия для наций как минимум Восточной и Центральной Европы.
Даже если горячая стадия войны перейдет в замороженный конфликт – это лишь будет значит, что коллективный Запад, не смог решится на эскалацию конфликта, а, значит, сможет отступать при новых территориальных ультиматумах Кремля, например, в Балтии, что Россия получает время перевооружится в соответствии с новыми технологическими требованиями ведения конвенциональной войны, следовательно, продолжить войну против западных демократий в перспективе 3-5 лет. Кроме того, даже те, кто могут ждать «освобождения» русским миром могут и не мечтать о том, что это произойдет с минимальными разрушениями.
Мало кто знает, но на оккупированных территориях Украины, которые Россия смогла захватить без боев в первые недели своего вторжения, все население территорий подвергается фильтрации, а это значит, что каждого мало-мальски нелояльного оккупационным властям человека в лучшем случае ожидают пытки и унижение, в худшем – уничтожение. Хотя в случае Эстонии, я уверен, они устроят просто этнические чистки, как в Украине, благо тут лингвистически им будет проще отфильтровать.
Что может остановить развитие этого сценария, как ни осознание того, что за мир в Эстонии нужно платить и если не материально, то хотя бы ментально, ведь то, что горожанам Таллинна пришлось лицезреть на плакатах, украинцы видят в реальности каждый день.
А теперь задумайтесь, если представить, что это была бы не антивоенная, а антитабачная кампания и вместо разрушенного здания вы бы увидели легкие курильщика, покрытые темными пигментными пятнами, и в момент эмоционального всплеска, негодующим от неприглядности изображения, вы себя ощущали в роли курильщика или собственника табачной фабрики?