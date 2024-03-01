Артем Дудченко ⟩ Забыть о войне и раке горла

Все мы настолько привыкли игнорировать эти опасности, что государству или органам местного самоуправления необходимо время от времени проводить «шоковую терапию» для граждан. Никого не пугали плакаты, где поезд мчится на детей в наушниках? Неужели никто ни разу не видел пачки сигарет, на которых картинки изображают онкологических заболеваниях, пародонтоз, рак горла?

Наконец, недавно тысячи жителей и гостей Таллинна могли наблюдать в центре столицы сотни вооруженных людей и десятки единиц военной техники, которая вполне себе может быть источником дополнительных психологических травм для некоторых категорий граждан, особенно тех кто был свидетелем боевых действий и оккупации.

Что же случилось теперь? Почему в условиях непрекращающейся военной агрессии России против Украины, постоянного подогревания российскими пропагандистами идеи восстановления Советского Союза в границах 1991 года, нам продают идею о том, что война в Украине никогда не выйдет за ее пределы?

Возможно, кто-то считает, что победа Украины не имеет четких условий. Но одновременно «непоражение» России в этой войне будет иметь самые очевидные последствия для наций как минимум Восточной и Центральной Европы.