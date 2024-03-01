Орудует живодер? В Таллинне белку пригвоздили к скамейке

Жестокое обращение с животными наказывается в уголовном порядке. Если вы видите, что кто-то ведет себя с животным или животными так, что это может причинить вред их жизни и здоровью, или если это уже произошло, пожалуйста, помогите полиции и сообщите им об этом. Если живодеры будут найдены, их можно будет наказать.