Отпевание Алексея Навального прошло в храме «Утоли моя печали» в 14.00 московскому времени. В 16.00 его похоронили на Борисовском кладбище. Сотрудники полиции начали патрулировать Борисовское кладбище еще 29 февраля, за день до похорон. Rus.Postimees следит за событиями в онлайн-блоге.
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Лидер российской оппозиции Алексей Навальный умер в тюрьме 16 февраля. Ему было 47 лет.
Директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов сообщил, что прощание с Навальным и похороны планировалось провести 29 февраля, но «быстро выяснилось», что к этой дате «нет ни единого человека, кто мог бы выкопать могилу». Жданов связал это с тем, что в этот день Владимир Путин выступал с посланием к Федеральному собранию.